Fin du contrôle renforcé : la FED relâche la pression sur les banques crypto

Pour Résumer

La FED abandonne la supervision spéciale des cryptos.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Les banques gagnent en liberté crypto.

Un tournant réglementaire majeur

La FED fait des vagues. En effet, le 15 août 2025, la Réserve fédérale annonce la fin du Novel Activities Supervision Program, lancé en 2023 pour surveiller les activités crypto et fintech des banques.

Par ailleurs, cette décision annule les directives exigeant une notification préalable pour des services comme la garde de cryptos ou les stablecoins. Effectivement, les activités numériques seront désormais intégrées aux processus de supervision classiques.

D’ailleurs, ce programme, instauré après l’effondrement de la Silicon Valley Bank, visait à limiter les risques liés à la volatilité et aux incertitudes juridiques.

La FED estime avoir acquis une compréhension suffisante pour normaliser la surveillance. Cependant, cette liberté accrue pourrait exposer les banques à de nouveaux risques si le marché repart à la hausse.

Par ailleurs, cet assouplissement s’aligne sur un décret pro-crypto de Trump, facilitant l’accès bancaire aux entreprises crypto. Effectivement, ce virage marque un tournant pour la finance décentralisée.

Le marché crypto en ébullition

Ce changement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur les exchanges comme Coinbase, à 14,9 milliards d’euros, explosent de 18 %, reflétant l’optimisme des traders.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, approche le seuil de 75, signalant une rotation vers les altcoins comme Solana (-5,1 % à 184 €).

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les vulnérabilités du secteur.

Effectivement, la fin du « risque de réputation » comme critère de supervision, dénoncé comme un frein par l’industrie, libère les banques pour des services comme les ETF crypto.

Par ailleurs, des partenariats, comme celui de Coinbase avec Squads pour l’USDC sur Solana, dopent l’adoption. Effectivement, ce climat favorise l’innovation financière.

Perspectives : une nouvelle ère financière ?

Ce virage pourrait tout changer. En effet, l’assouplissement pourrait attirer 5 milliards d’euros de flux institutionnels d’ici 2026, selon les analystes.

Par ailleurs, des banques comme JPMorgan envisagent des services de custody crypto, tandis que les stablecoins, représentant 43 % des transactions, gagnent du terrain.

Effectivement, la fin de l’Operation Chokepoint 2.0, qui limitait l’accès bancaire des firmes crypto, marque une victoire pour l’industrie.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Chainlink. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les risques de piratages restent des pièges.

Ce relâchement de la FED ouvre une ère d’opportunités, mais la prudence reste de mise.

