LIVE – Marché crypto dans le vert, Bitcoin repart à la hausse, Ethereum et XRP s’alignent sur la tendance – Toute l’actualité du 08 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin rebondit au-dessus des 91 000 $ après un début de mois instable.

Ethereum et XRP suivent la dynamique haussière sans signal de rupture majeur.

Le marché se redresse, mais reste exposé à des retournements rapides.

Bitcoin au-dessus de 91 000 $, un rebond qui soulage sans rassurer totalement

Bitcoin affiche ce 8 décembre un retour franc au-dessus des 91 000 $, après un point bas proche des 87 000 $. Ce retour des appréciations vers des niveaux plus supportables s’accompagne d’une certaine reprise d’appétit pour le risque. Le marché respire mieux.

Parallèlement, les investisseurs se remettent tout juste des perturbations récentes que l’on a connues autour de la DeFi. Le travail reste complexe, mais le cadre macroéconomique demeure relativement souple.

Pour autant, le tableau reste nuancé. Bitcoin demeure loin de son sommet d’octobre, supérieur à 120 000 $, et évolue toujours dans une zone où la volatilité reste élevée. Les volumes sont en amélioration, mais ne traduisent pas encore un véritable retour offensif des acheteurs long terme.

Le mouvement ressemble davantage à un redémarrage contrôlé qu’à une fuite en avant haussière. Le seuil des 100 000 $ s’impose désormais comme un niveau clé à défendre pour éviter un nouveau décrochage.

Ethereum et XRP suivent la tendance sans excès d’euphorie

Dans le sillage direct de Bitcoin, Ethereum repasse au-dessus des 3 100 $, avec un prix qui gravite autour de 3 130 $. L’actif profite du rebond global du marché, presque par inertie, sans déclencher d’accélération franche. Les volumes demeurent limités et la dynamique reste défensive.

Peu d’élan, peu d’excès. Ethereum se stabilise, signe clair que les investisseurs préfèrent aujourd’hui la prudence à une anticipation trop précoce d’un rallye.

XRP évolue dans une dynamique comparable. Le prix se maintient autour de 2,08 $, après un passage intraday proche de 2,11 $. La progression est bien réelle. Mais elle reste contenue. Le token suit le mouvement du marché, sans afficher de signal fort de surperformance.

Le manque de catalyseur spécifique pèse toujours. Il limite l’ampleur des variations, malgré un sentiment plus constructif sur les grandes capitalisations.

Un marché dans le vert, mais encore suspendu au contexte macro

À l’échelle du marché crypto dans son ensemble, la journée est clairement positive. La capitalisation globale repart à la hausse. Les actifs majeurs en profitent d’abord, portés par des flux plus lisibles. Les altcoins suivent, mais sans excès, à distance, avec une progression plus mesurée.

Toutefois, le contexte reste pour le moins fragile car la volatilité récente a marqué les esprits. Les investisseurs demeurent attentifs, parfois nerveux, au moindre signal macroéconomique ou réglementaire. Cette reprise peut encore bifurquer. Vers une consolidation qui s’étire, ou vers l’amorce d’un mouvement plus ample. Pour l’heure, le marché avance avec précaution.

Comme souvent dans ces phases de transition, les prochaines séances seront décisives. Si Bitcoin parvient à s’installer durablement au-dessus des 91 000 $, la dynamique pourrait se renforcer. Dans le cas contraire, le marché pourrait rapidement retomber dans une zone d’incertitude qu’il connaît désormais trop bien.

À lire aussi :