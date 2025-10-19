Le G20 alerte sur les importantes lacunes dans la régulation des cryptos

Pour Résumer

Le G20 dénonce des lacunes significatives dans la régulation des cryptomonnaies.

Les réglementations restent fragmentées, exposant les marchés à des risques financiers.

Le FSB appelle à une coopération internationale pour harmoniser les règles et sécuriser le secteur.

Une régulation mondiale fragmentée

Le Financial Stability Board est l’organisme de surveillance des risques financiers du G20. Il a publié ces déclarations dans un rapport alarmant.

Il constate en effet que les réglementations restent très fragmentées et que les efforts sont insuffisants. Et ce notamment lorsque l’on sait que le marché des actifs numériques évolue rapidement.

Pour comprendre cet avertissement, il faut remonter à 2023. Cette année-là, le FSB avait mis en place des recommandations dans 29 juridictions. Celles-ci comprenaient, entre autres, l’Union européenne, les États-Unis, Le Royaume-Uni ou encore Hong Kong.

Deux ans plus tard, le FSB est forcé de constater que ces recommandations n’ont pas porté leurs fruits. D’après l’organisme, la régulation demeure incohérente et inapte à faire face aux défis actuels du secteur.

📢 Our peer review shows progress in regulating #cryptoassets and #stablecoins, but also reveals significant gaps and inconsistencies that could pose risks to financial stability and to the development of a resilient digital asset ecosystemhttps://t.co/IdgZgErsKF pic.twitter.com/GhwTQcbo2w — The FSB (@FinStbBoard) October 16, 2025

Parmi les autres problèmes, il apparaît que les spécificités transnationales n’ont pas été harmonisées. Cela entraîne la possibilité de recourir beaucoup plus facilement à l’arbitrage réglementaire.

Autrement dit, les investisseurs ont la possibilité de transférer facilement leurs opérations d’une juridiction à l’autre, selon le degré de flexibilité des réglementations en vigueur.

Effectivement, les actifs numériques, du fait de leur décentralisation et de leur portée internationale, ont la capacité de circuler rapidement entre différentes juridictions, ce qui rend leur encadrement souvent complexe et peu efficace.

Le FSB souligne aussi les dangers associés à l’évolution des stablecoins. Ces devises numériques, soutenues par des actifs conventionnels, sont dépourvues de régulation. Seuls quelques pays ont instauré des cadres légaux assez solides pour contrôler leur émission et leur emploi.

Or la capitalisation des stablecoins a atteint 290 milliards de dollars. En cas de défaillance de l’un des acteurs majeurs ou de crise de liquidités, les marchés pourraient être soumis à des risques systémiques, allant jusqu’à impacter le secteur de la finance traditionnelle.

En doublant sa valeur en un an, le marché des cryptomonnaies est également devenu plus vulnérable. Un phénomène ne va pas sans l’autre. C’est pourquoi le FSB tient à souligner que les risques pour la stabilité financière sont en augmentation.

Appel à une coopération internationale renforcée

Faire le point sur les risques et la situation est nécessaire, mais il ne s’agit que d’une première étape. La question est de savoir quelle sera la portée des conclusions du rapport.

Les acteurs politiques, les entreprises et les institutions financières vont-elles prendre leurs responsabilités, ou laisser perdurer une situation qui, à terme, pourrait grandement fragiliser le marché ?

Le FSB, quant à lui, appelle à une coopération internationale accrue pour combler les lacunes réglementaires. Il recommande notamment huit mesures clés.

Parmi celles-ci, on compte l’harmonisation des cadres juridiques, le renforcement de la surveillance des activités transfrontalières et l’amélioration de la transparence des transactions en cryptomonnaies.

L’objectif reste le même : créer un environnement réglementaire cohérent et efficace. Ce cadre doit être en mesure d’anticiper les dangers tout en stimulant l’innovation dans le domaine des actifs numériques.

En l’absence d’une action coordonnée et de régulation appropriée, les dangers pour la stabilité financière globale pourraient se multiplier.

Ce n’est qu’en collaborant que les autorités, tant nationales qu’internationales, pourront définir des standards partagés. Et ainsi assurer un équilibre entre l’innovation et la sécurité dans le secteur des actifs numériques.

À lire aussi :