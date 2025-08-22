Pays de Galles : un faux détective dérobe 2,8 M$ en Bitcoin

Pour Résumer

Faux détective vole 2,8 M$ en Bitcoin.

BTC stagne à 113 000 €.

Arnaques crypto en forte hausse.

Une arnaque sophistiquée à 2,8 millions de dollars

Le Pays de Galles fait des vagues. En effet, le 20 août 2025, la police du Nord du Pays de Galles révèle une escroquerie où un faux détective, se faisant passer pour un officier supérieur, dérobe 2,8 millions de dollars en Bitcoin.

Par ailleurs, l’escroc, exploitant une fuite de données, convainc la victime de saisir sa phrase seed sur un faux site, vidant son portefeuille en minutes.

Effectivement, ce stratagème d’ingénierie sociale, jouant sur la peur et l’autorité, a berné un hodler expérimenté.

D’ailleurs, la victime, utilisant un cold wallet, croyait ses fonds sécurisés. Cependant, le lien frauduleux, imitant un site policier officiel, a capturé sa phrase de 12 mots.

Par ailleurs, les fonds, équivalant à 2,1 millions de livres sterling, ont été transférés via des adresses multiples pour brouiller les pistes.

Effectivement, la police souligne que les autorités ne demandent jamais de clés privées, un signal d’alarme clair face à ces arnaques.

Un écosystème crypto sous pression

Ce vol secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après une correction de 6 % depuis juillet, tandis qu’Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, dopé par la mise à jour Pectra.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reste robuste, mais les arnaques s’intensifient.

D’ailleurs, les vols de phrases seed, représentant 80 % des 2,1 milliards de dollars dérobés en 2025, selon les analystes blockchain, exploitent la psychologie plus que la technologie.

Cependant, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Par ailleurs, des solutions comme Best Wallet, avec double authentification et clés biométriques, limitent les risques.

Effectivement, cette arnaque galloise rappelle l’urgence de sécuriser ses clés privées hors ligne.

Perspectives : vigilance ou panique ?

Ce casse pourrait tout changer. En effet, la montée des arnaques d’ingénierie sociale, avec 5,9 milliards de dollars volés en 2022 via des tactiques similaires, menace les hodlers.

Par ailleurs, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, attirent des capitaux, mais les pirates suivent. Effectivement, la sophistication des faux sites, imitant des institutions, rend les attaques redoutables, même pour les experts.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations strictes, comme MiCA, freinent l’élan.

Ce vol de 2,8 millions de dollars alerte : ne jamais partager sa phrase seed, vérifier les contacts officiels et stocker ses clés hors ligne. La vigilance reste de mise face à ces prédateurs numériques.

