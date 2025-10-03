Pour Résumer

Reeve Collins, cofondateur de Tether, prévoit que toutes les monnaies fiduciaires deviendront des stablecoins d’ici 2030.

Il estime que ces actifs numériques, émis sur la blockchain, seront le principal moyen de transfert d’argent dans les prochaines années.

Selon lui, l’ouverture des institutions financières et les progrès en matière de sécurité accélèrent cette transition.

Les stablecoins comme nouvelle norme monétaire

Les monnaies numériques soutenues par des devises traditionnelles pourraient très rapidement devenir la norme.

C’est du moins l’idée que défend Reeve Collins, l’un des fondateurs de Tether, qui envisage pour bientôt un bouleversement du paysage financier international d’ici à 2030, toutes les monnaies, du dollar à l’euro en passant par le yen, ne seraient plus traitées qu’en stablecoins, émis sur la blockchain.

Pour Collins, c’est évident, tôt ou tard, les devises fiduciaires vont être 100 % on-chain. Il ne s’agit pas de supprimer les monnaies classiques, mais de les faire circuler via des rails technologiques plus efficients.

Selon lui, d’ici à cinq ans, les stablecoins deviendront le principal vecteur de transfert de valeur à l’échelle mondiale.

« Les stablecoins seront simplement des dollars, des euros ou des yens sur la blockchain. Ils deviendront l’outil privilégié pour faire circuler de l’argent rapidement et à moindre coût », a affirmé Collins.

Cette évolution s’explique par le changement de ton récent des autorités américaines. Après avoir longtemps été prudent, Washington embrasse dorénavant une stratégie plus ouverte vis-à-vis de l’industrie crypto.

Pour l’entrepreneur, cette attitude équivaut à l’ouverture des “vannes”, permettant aux grandes institutions financières d’entrer de plain-pied sur ce marché en émettant leurs propres stablecoins.

Pour ces intervenants, le défi est double : minimiser les frais de transaction et augmenter leur profitabilité via une infrastructure blockchain plus flexible que le système bancaire traditionnel.

Une convergence entre finance traditionnelle et crypto

Si Collins reconnaît les risques liés à la sécurité des blockchains, aux smart contracts ou encore aux portefeuilles numériques, il considère que les progrès dans ces domaines sont rapides et tangibles.

De nouveaux standards de protection émergent chaque année, consolidant la confiance des utilisateurs.

Il pense aussi que la différence entre la finance centralisée (CeFi) et la finance décentralisée (DeFi) deviendra peu à peu moins marquée. Les futures applications financières combineront ces deux modèles, associant la flexibilité de la blockchain à la solidité institutionnelle des banques.

Ceci représente un progrès significatif pour le secteur de la cryptomonnaie. L’émergence d’acteurs traditionnels disposant d’une importante clientèle et de ressources substantielles pourrait faire des stablecoins un instrument monétaire mondial.

Selon Collins, la blockchain ne constitue pas une option, mais représente le canal indispensable de la finance à l’avenir.

Déjà aujourd’hui, le marché des stablecoins représente plus de 160 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap. Des projets tels que l’USDC, l’USDT ou encore l’euro numérique en développement renforcent les anticipations de l’entrepreneur.

Vers un basculement irréversible ?

La vision de Reeve Collins présente une perspective optimiste sur l’adoption des cryptomonnaies par les gouvernements et les institutions. Néanmoins, certaines questions demeurent : comment gérer de façon optimale ces instruments financiers ?

Quelle place sera laissée aux initiatives purement décentralisées face à la montée en puissance des banques traditionnelles ?

Quoi qu’il en soit, Collins se montre confiant. Pour lui, les dix prochaines années verront la monnaie numérique passer d’une innovation de niche à une infrastructure mondiale de paiement. Un mouvement qui, selon ses mots, transformera à la fois la finance traditionnelle et l’économie numérique.

Source : Cointelegraph

