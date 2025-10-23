HTX dans le viseur de la FCA : Londres durcit le ton contre les entreprises crypto

La plainte de la FCA contre HTX

La Financial Conduct Authority (FCA) dépose une plainte civile contre HTX le 22 octobre 2025 à la High Court de Londres.

Effectivement, l’échange, rebaptisé HTX depuis 2023 (ex-Huobi), est accusé de promotions illégales de services crypto aux Britanniques sans autorisation.

Depuis 2023, la FCA met en garde contre HTX pour non-enregistrement. De plus, l’échange, conseillé par Justin Sun (fondateur de Tron), cible activement les UK. En outre, les promotions, non approuvées, violent le régime des promotions financières.

HTX n’a pas répondu aux demandes de commentaire. D’ailleurs, la FCA souligne que les plateformes offshore ne sont pas exemptées des règles UK. Effectivement, cela s’inscrit dans une vague d’avertissements contre Binance, KuCoin et OKX.

En effet, les nouvelles règles de 2023 exigent des promotions approuvées et des avertissements de risques. De plus, HTX figure sur la liste d’avertissement depuis 2023. En outre, la plainte vise à protéger les consommateurs et l’intégrité des marchés.

Les enjeux de la non-conformité

La plainte accuse HTX de promotions non autorisées, exposant les britanniques à des risques. Effectivement, les services incluent le trading de BTC, ETH et autres actifs.

La FCA impose des amendes jusqu’à 12,5 millions de livres pour violations. De plus, les entreprises non enregistrées risquent des interdictions. En outre, 12 % des adultes britanniques possèdent des cryptos, soit 7 millions de personnes.

Cette action aligne sur l’objectif de la FCA : un régime compétitif et durable. D’ailleurs, elle a levé l’interdiction des ETN crypto pour les investisseurs particuliers. Effectivement, cela équilibre protection et innovation.

En effet, HTX, avec 200 millions d’utilisateurs globaux, opère sans licence UK. De plus, Sun, lié à des projets comme World Liberty Financial, attire l’attention. En outre, la FCA cible les pratiques offshore.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette plainte secoue le secteur. Bitcoin stagne à 109 556 $, malgré une capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 187,75 $.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, reste stable. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 3 864 $, résiste.

Cependant, les exchanges offshore souffrent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, Coinbase et Gemini, conformes, bénéficient de la confiance. Effectivement, la FCA développe des règles pour stablecoins et trading. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : une régulation plus stricte ?

Cette plainte peut-elle changer le paysage ? ChatGPT-5 prévoit un marché UK à 500 milliards de dollars d’ici 2027. Effectivement, la clarté attire les institutions.

De plus, la FCA lève l’interdiction des ETN crypto. En outre, des règles pour stablecoins émergent en 2026. D’ailleurs, 10 % des transactions UK pourraient passer par la crypto.

Cependant, des défis persistent. En effet, les scams, à 1,2 milliard de livres en 2024, inquiètent. De plus, une surréglementation pourrait chasser les startups.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la FCA protège l’écosystème. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :