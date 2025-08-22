Hwang Jung-eum accusée de détournement – 3 ans d’absence pour ses fans

Pour Résumer

Hwang Jung-eum est accusée de détournement de 4,3 milliards de wons, dont une partie a été investie en cryptomonnaies.

Lors de son procès, elle a admis les faits et remboursé les fonds détournés, expliquant avoir agi sans connaissance des cryptos.

Cette affaire a déjà perturbé sa carrière, avec l'annulation de contrats publicitaires et son retrait de productions télévisées, et pourrait avoir des répercussions durables sur l’industrie du divertissement.

L’actrice a détourné un montant colossal

Hwang Jung-eum est accusée d’avoir détourné 4,3 milliards de wons, environ 3 millions d’euros.

En 2022, elle aurait transféré 700 millions de wons dans des actifs numériques via l’agence qu’elle dirige. Cette affaire a choqué l’industrie, notamment à cause de la réputation de l’actrice dans le milieu du divertissement.

L’aveu de Hwang Jung-eum

Lors de son procès en mai, Hwang Jung-eum a admis les faits. D’ailleurs, elle a expliqué avoir agi sans véritable connaissance des cryptomonnaies. L’actrice a remboursé la totalité des fonds détournés, en deux paiements, les 30 mai et 5 juin. Elle a précisé avoir été influencée par des conseils externes.

#HwangJungEum encourt trois ans de prison pour détournement de fonds https://t.co/BjyGZanQG8 — K-GEN (@K_GEN_france) August 21, 2025

L’impact sur sa carrière

L’affaire a eu des conséquences immédiates sur sa carrière. Plusieurs contrats publicitaires ont été annulés, dont celui de Daesang Well-Life New Care.

De nombreuses productions télévisées ont dû la retirer de leurs projets. Les spectateurs ont notamment remarqué son absence dans la dernière épisode de Solo Rider.

Un jugement imminent

Les procureurs ont requis une peine de trois ans de prison pour l’actrice. Le verdict final, prévu pour septembre 2025, pourrait marquer son éloignement des écrans.

Si la peine est confirmée, sa carrière pourrait être gravement perturbée, notamment dans la publicité et les médias.

Les conséquences à long terme pour l’industrie

Cette affaire soulève des questions sur la gestion des fonds dans le secteur du divertissement. Les investissements en cryptomonnaies, risqués et non régulés, sont au cœur du débat. Une condamnation pourrait nuire à la confiance du public et des partenaires commerciaux dans l’industrie. Cela pourrait également affecter l’avenir des pratiques financières dans ce secteur.

L’affaire de Hwang Jung-eum pourrait avoir des répercussions profondes sur la perception des cryptomonnaies dans l’industrie du divertissement.

À lire aussi :