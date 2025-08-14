Réforme cryptos en Corée : le président Lee prépare une révolution

Pour Résumer

Le gouvernement sud-coréen a lancé un plan quinquennal pour développer l'écosystème numérique et réguler les cryptomonnaies, en particulier les stablecoins.

Bien que la dissolution de la Commission des services financiers ait été écartée, des réformes sont attendues pour faciliter la régulation crypto.

Avec un retard sur les marchés mondiaux, la Corée du Sud cherche à relancer son marché crypto grâce à des régulations flexibles.

Un plan quinquennal pour le marché des cryptos

Le 13 août, le Comité présidentiel a présenté un plan quinquennal pour moderniser la gestion des affaires publiques. La création d’un écosystème numérique et le développement des cryptomonnaies locales sont les priorités. Ces projets sont des objectifs clés sous la direction du président Lee Jae-myung, élu en juin.

South Korea says President Lee Jae Myung to visit Japan this month https://t.co/PmtmRcPibF — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 13, 2025

Les stablecoins au cœur des priorités du président

Lee Jae-myung veut réglementer les stablecoins et permettre leur émission en won par les entreprises locales. Banques et entreprises technologiques préparent des projets et enregistrent des marques liées aux stablecoins. L’objectif est de renforcer les plateformes de paiement au sein du secteur crypto.

Refonte de la Commission des services financiers

Le plan de Lee exclut la dissolution de la FSC, la principale autorité régulatrice du secteur financier. La FSC régule les échanges crypto, émet des permis et lutte contre le blanchiment d’argent. Bien que la FSC ait critiqué le secteur crypto, elle soutient désormais les réformes. Cependant, l’abolition de la FSC semble repoussée.

La Corée du Sud rattrape son retard

Le pays est en retard par rapport aux autres marchés mondiaux, avec une expansion de 262 % des cryptomonnaies en deux ans. La Corée du Sud peine à suivre, en raison de réformes lentes et de l’absence de législation claire.

Les marchés crypto aux États-Unis et en Europe se développent rapidement, laissant la Corée du Sud derrière.

President Lee Jae Myung on Wednesday laid out a sweeping five-year policy agenda, detailing 123 national tasks ranging from constitutional reform to industrial growth and market fairness. https://t.co/52cb7gzOvi — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 13, 2025

Vers une régulation plus souple et une législation rapide

La FSC veut permettre aux entreprises de commercer en crypto et adopter une régulation plus flexible. La commission prévoit de proposer de nouvelles régulations crypto d’ici la fin de l’année. Cependant, une décision sur la réorganisation de la FSC n’a pas encore été prise.

Le développement des stablecoins et des plateformes de paiement figure parmi les priorités de l’administration Lee.

Réformes imminentes pour relancer le marché local

Les réformes crypto en Corée du Sud devraient se concrétiser dans les semaines à venir. Ce pays asiatique cherche à rattraper son retard en dynamisant son marché crypto local.

Les investisseurs attendent avec impatience les nouvelles régulations qui pourraient relancer la compétitivité du marché. Cependant, la réorganisation des régulateurs, notamment la FSC, reste un sujet de débat. Ces réformes visent à rattraper le retard pris par la Corée du Sud face à d’autres marchés crypto mondiaux plus avancés.

Source : Korea JoongAng Daily

