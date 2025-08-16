HYPE en pleine explosion : un volume record, vers une cassure de 100 $ ?

Pour Résumer

HYPE continue d'impressionner malgré la chute générale du marché, affichant une hausse de 5,88 % en 24 heures.

Avec un volume de trading de 29 milliards de dollars et des frais de 7,7 millions de dollars, la demande pour HYPE est évidente.

Le token, actuellement à 48,20 $, est bien positionné pour atteindre un nouveau sommet à 100 $, renforcé par une croissance historique et un intérêt institutionnel croissant.

HYPE : Un token solide malgré la crise du marché

HYPE (Hyperliquid) a résisté à la chute du marché, avec un volume de trading de 29 milliards de dollars en 24 heures. Ce volume impressionnant s’accompagne de frais générés de 7,7 millions de dollars. De ce fait, cela indique une forte participation des investisseurs.

Le token a progressé de 5,88 % en 24 heures et 16,99 % sur la semaine. Cela s’est produit tandis que des cryptos majeures comme Bitcoin et Ethereum étaient en baisse.

All-time highs two days in a row:

Hyperliquid reached >$22B in 24h volume pic.twitter.com/KSV0dvKmZm — Hyperliquid (@HyperliquidX) January 21, 2025

Prêt pour un nouveau sommet à 100 $

Le HYPE se négocie actuellement autour de 48,20 $, avec une légère baisse de 3,32 % par rapport à son précédent sommet de 49,86 $. Ce positionnement laisse présager une prochaine hausse vers un nouveau plus haut historique.

Le volume de trading de HYPE est de 633 millions de dollars. Avec une capitalisation boursière de 16,08 milliards de dollars, la crypto semble prête à atteindre de nouveaux sommets.

Historique et forte croissance : un potentiel de x2

Lors de son lancement en novembre 2024, HYPE atteignait un volume quotidien de 6 milliards de dollars. En janvier 2025, ce volume a grimpé à 22 milliards de dollars. Par conséquent, cela a propulsé le prix du token de 6,40 $ à 20,58 $.

Aujourd’hui, le potentiel de voir HYPE atteindre 100 $ devient de plus en plus réaliste. Les indicateurs on-chain montrent une hausse continue de la valeur verrouillée dans l’écosystème, atteignant 610 millions de dollars, contre 230 millions en avril.

Croissance des revenus et intérêt institutionnel croissant

Hyperliquid génère environ 140 millions de dollars par trimestre, rivalisant avec des géants comme Circle, l’émetteur de l’USDC. De plus, l’intérêt institutionnel pour HYPE ne cesse de croître, comme en témoigne l’acquisition de 58 631 HYPE par Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX.

En août 2025, Anchorage Digital Bank a annoncé fournir des services de garde pour HYPE, renforçant ainsi la sécurité institutionnelle pour ce token.

Hyperliquid reached a new all-time high in 24h volume of >$6B. pic.twitter.com/3vi3OCgHXN — Hyperliquid (@HyperliquidX) November 13, 2024

Les prédictions augmentent à 35 % pour un objectif de 100 $

Les paris sur Polymarket indiquent désormais une probabilité de 35 % que le prix du HYPE atteigne 100 $ en 2025, contre seulement 13 % en juillet. Les attentes des investisseurs augmentent avec la possibilité d’une baisse des taux en septembre, et les haussiers considèrent toute baisse comme une opportunité d’achat stratégique.

L’indicateur RSI affiche un momentum haussier avec un espace pour des gains supplémentaires sans atteindre des niveaux de surachat.

Une trajectoire haussière intacte

Le graphique quotidien HYPE/USDT montre une forte dynamique haussière, avec un dépassement d’une figure de wedge descendant et un soutien solide des moyennes mobiles.

L’objectif technique à court terme se situe autour de la résistance à 60,62 $, avec des perspectives favorables pour une poursuite de l’ascension vers des niveaux plus élevés.

Source : AInvest

