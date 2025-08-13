Inflation US : quel impact sur le BTC après ces nouvelles données ?

Pour Résumer

Le Bitcoin se négocie actuellement à 119 745 $, avec une hausse de 1,02 %, soutenue par les données sur l'inflation aux États-Unis.

La Réserve fédérale pourrait assouplir sa politique monétaire, renforçant ainsi les attentes d'une baisse des taux.

Le Bitcoin se rapproche d'une résistance clé, et les traders envisagent deux scénarios techniques possibles, avec un focus sur la confirmation des tendances.

La Fed : en route vers un ajustement des taux

En juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2 %. Cela, conformément aux attentes. Toutefois, l’inflation annuelle se stabilise à 2,7 %, pendant que l’IPC de base a grimpé de 0,3 %. Cette hausse mensuelle est très importante depuis janvier car elle porte l’inflation de base à 3,1 %.

Les données inflationnistes renforcent les anticipations d’un assouplissement monétaire provenant de la Réserve fédérale. Les chiffres décevants sur l’emploi et la révision à la baisse des données ont alimenté ces attentes.

Pour la cinquième réunion consécutive, le taux directeur de la Fed demeure à 4,25 % – 4,50 %. Néanmoins, des préoccupations concernant la qualité des données ont surgi. La suspension de la collecte des données IPC dans certaines villes a créé des incertitudes.

Jerome Powell (in June): We're refusing to cut interest rates because "everyone I know is forecasting a meaningful increase in inflation from tariffs." July CPI: Came in below expectations once again.pic.twitter.com/FSFHeG3xia — Greg Price (@greg_price11) August 12, 2025

Approche d’une résistance clé

Le Bitcoin se rapproche d’un niveau de résistance majeur, situé entre 117 335 $ et 123 250 $. Le graphique quotidien montre une ligne de tendance haussière depuis les plus bas de juillet.

Cette tendance est soutenue par la moyenne mobile à 50 jours, qui se situe à 114 396 $. Ce support technique est crucial pour maintenir le momentum haussier du Bitcoin.

Scénarios de trading pour Bitcoin

En ce moment, les traders envisagent deux scénarios techniques pour le Bitcoin. Si le prix dépasse 123 250 $, un rallye vers 127 000 $, ensuite 130 000 $ pourrait avoir lieu.

Un stop-loss sous 117 350 $ est recommandé pour limiter les risques. En revanche, une cassure sous la ligne de tendance haussière pourrait voir le prix baisser vers 113 650 $ ou 110 675 $. Dans tous les cas, il est crucial d’attendre une confirmation avant d’entrer en position.

Source : BBC

