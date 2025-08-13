Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Ethereum a enregistré une hausse fulgurante de +8,74 % en un jour.
- Token 6900 attire les capitaux malgré son profil ultra-spéculatif.
- Solana et XRP confirment une dynamique haussière, mais avec une volatilité notable.
Ethereum a connu un véritable coup d’accélérateur ces deux derniers jours. Le 12 août, la paire ETH/USD évoluait autour de 4 300 $, soutenue par une dynamique haussière déjà bien engagée. Cependant, la journée du 13 août a marqué un tournant spectaculaire : le prix a bondi à 4 619,83 $, soit +8,74 % en 24 h.
Cette envolée, la plus forte depuis fin 2021, coïncide avec la vente par l’Ethereum Foundation de 2 795 ETH pour près de 12,7 M $, ce qui montre que certains acteurs profitent des sommets pour sécuriser des gains. Parallèlement, la dominance d’Ethereum reste solide, autour de 12,85 % du marché global, confirmant son rôle central dans l’écosystème.
Du côté des altcoins émergents, le Token 6900 continue d’entretenir le buzz. Toujours en phase de prévente avec plus de 1,4 M $ levés et 214 millions de tokens déjà vendues.
Bien que les données récentes soient limitées, certaines projections techniques évoquent un objectif ambitieux à 3 $ avant octobre. Toutefois, il convient de rappeler que ce type de trajectoire, aussi excitante soit-elle, relève du très haut risque.
Solana a brièvement franchi les 200 $ le 13 août, en hausse de 15 %, avant de refluer légèrement autour des 195 $. Ce mouvement illustre la volatilité inhérente aux actifs en forte tendance, mais aussi la vigueur de la demande.
De son côté, XRP est passé de 3,139 $ à 3,268 $, soit environ +4 % en 24 h, après avoir testé des supports clés. Certains analystes restent très optimistes. Ils vont jusqu’à envisager un prix à deux chiffres d’ici 2025. D’autres, en revanche, privilégient un scénario plus modéré pour le court terme.
