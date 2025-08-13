Pour Résumer

Ethereum a enregistré une hausse fulgurante de +8,74 % en un jour.

Token 6900 attire les capitaux malgré son profil ultra-spéculatif.

Solana et XRP confirment une dynamique haussière, mais avec une volatilité notable.

Ethereum a connu un véritable coup d’accélérateur ces deux derniers jours. Le 12 août, la paire ETH/USD évoluait autour de 4 300 $, soutenue par une dynamique haussière déjà bien engagée. Cependant, la journée du 13 août a marqué un tournant spectaculaire : le prix a bondi à 4 619,83 $, soit +8,74 % en 24 h.

Cette envolée, la plus forte depuis fin 2021, coïncide avec la vente par l’Ethereum Foundation de 2 795 ETH pour près de 12,7 M $, ce qui montre que certains acteurs profitent des sommets pour sécuriser des gains. Parallèlement, la dominance d’Ethereum reste solide, autour de 12,85 % du marché global, confirmant son rôle central dans l’écosystème.

Du côté des altcoins émergents, le Token 6900 continue d’entretenir le buzz. Toujours en phase de prévente avec plus de 1,4 M $ levés et 214 millions de tokens déjà vendues.

Bien que les données récentes soient limitées, certaines projections techniques évoquent un objectif ambitieux à 3 $ avant octobre. Toutefois, il convient de rappeler que ce type de trajectoire, aussi excitante soit-elle, relève du très haut risque.

Solana a brièvement franchi les 200 $ le 13 août, en hausse de 15 %, avant de refluer légèrement autour des 195 $. Ce mouvement illustre la volatilité inhérente aux actifs en forte tendance, mais aussi la vigueur de la demande.

De son côté, XRP est passé de 3,139 $ à 3,268 $, soit environ +4 % en 24 h, après avoir testé des supports clés. Certains analystes restent très optimistes. Ils vont jusqu’à envisager un prix à deux chiffres d’ici 2025. D’autres, en revanche, privilégient un scénario plus modéré pour le court terme.

À lire aussi :