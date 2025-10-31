Jamie Dimon reconnaît enfin le potentiel de la crypto : “Elle sera utilisée par tous”

Pour Résumer

Dimon admet : crypto utilisée par tous.

JPMorgan dope Onyx et blockchain.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

Le revirement spectaculaire de Dimon

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, surprend lors d’une conférence le 30 octobre. Effectivement, il affirme : « La technologie blockchain et les actifs numériques seront adoptés massivement ».

Autrefois qualifiant Bitcoin de « fraude », il nuance. De plus, JPMorgan gère 1 milliard de dollars en actifs tokenisés via Onyx. En outre, la banque teste des paiements cross-border en stablecoins.

Cette volte-face s’aligne sur les clients institutionnels. D’ailleurs, 70 % des grandes banques explorent la blockchain. Effectivement, Dimon voit la crypto comme outil, pas menace.

En effet, JPM Coin traite 1 milliard de dollars par jour. De plus, Onyx connecte 100 banques. En outre, cela dope la légitimité crypto.

JPMorgan : pionnier discret

JPMorgan accélère en blockchain. Effectivement, Onyx, lancé en 2020, gère 500 milliards de transactions.

La banque tokenise des fonds et obligations. De plus, elle collabore avec BlackRock sur des ETF. En outre, 50 % des paiements B2B pourraient passer par blockchain d’ici 2030.

D’ailleurs, Dimon pousse pour une régulation claire. Effectivement, cela attire les institutions.

En effet, JPMorgan détient 2 milliards en dépôts crypto. De plus, elle forme 1 000 employés en Web3. En outre, cela renforce la confiance retail.

Impacts sur le marché crypto

Cette déclaration booste le secteur. Bitcoin grimpe de 2 % à 110 556 $. Effectivement, Solana gagne 3 % à 187,75 $.

Les ETF crypto attirent 5 milliards de dollars en une semaine. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 843 $, monte de 4 %.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les volumes exchanges explosent de 30 %.

Effectivement, les banques comme Goldman suivent. En outre, les flux institutionnels montent à 50 milliards. De plus, la dominance BTC reste à 54 %.

Perspectives : adoption massive en vue ?

Dimon peut-il accélérer l’adoption ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto à 5 000 milliards fin 2025. Effectivement, les banques dopent la légitimité.

De plus, des pays comme Singapour tokenisent des actifs. En outre, 20 % des paiements globaux pourraient être crypto d’ici 2030. D’ailleurs, JPMorgan vise 10 milliards en Onyx.

Cependant, des défis subsistent. En effet, la régulation US reste floue. De plus, les hacks à 1,5 milliard en 2025 inquiètent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la crypto gagne Wall Street. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :