Leak Surprise : le nouveau DEX de Solana dévoilé par erreur

Un dépôt GitHub accidentel a révélé Percolator, un DEX expérimental développé par Anatoly Yakovenko.

Sa structure modulaire à base de “slabs” promet vitesse, scalabilité et meilleure gestion du collatéral.

Cette fuite intervient dans un marché des DEX perpétuels en plein essor, dominé par Aster et Hyperliquid, offrant à Solana une occasion de rebond.

Une fuite qui enflamme la communauté

Tout est parti d’un simple dépôt GitHub publié par erreur. Le code source de Percolator est apparu brièvement sur le compte officiel d’Anatoly Yakovenko avant d’être supprimé. Mais sur Internet, rien ne disparaît vraiment. En quelques heures, les captures d’écran ont circulé sur X (ex-Twitter), déclenchant un véritable raz de marée de spéculations.

D’après le contenu, Percolator intrigue autant qu’il séduit sur le plan technique. Le cœur du système repose sur des “slabs” indépendants, chacun gérant un carnet d’ordres isolé. Cela permettrait de réduire les interférences entre marchés et d’améliorer la rapidité d’exécution.

Le “Router”, de son côté, se charge des calculs de marge, de la gestion du collatéral et des interactions entre slabs. Cette structure modulaire promet une meilleure scalabilité, tout en limitant les risques de surchauffe du réseau. En théorie, le système pourrait accueillir un grand nombre de paires de trading sans ralentir.

Yakovenko, surpris par la fuite, a reconnu qu’il s’agissait d’un prototype expérimental, généré avec l’aide d’une IA. Il a précisé que le projet n’était pas encore prêt pour un lancement officiel. Mais le mal était fait : la communauté Solana s’est immédiatement enflammée, voyant dans Percolator une future révolution DeFi.

Le timing de cette annonce est stratégique. Elle survient alors qu’un rapport de VanEck indiquait que Hyperliquid attirait et retenait les utilisateurs à forte valeur de Solana.

Un marché des perp DEX en pleine effervescence

Le marché des DEX perpétuels est en croissance explosive. Dernièrement, il a représenté plus de 20 % du volume mondial des contrats perpétuels. Cela représente en effet une augmentation spectaculaire comparée aux seulement 2 % de 2022.

Cette expansion est largement tirée par des plateformes comme Aster et Hyperliquid, qui se livrent une bataille acharnée pour la domination.

Actuellement, Aster semble avoir pris un avantage significatif. Soutenu par le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, ce DEX est devenu la plus grande plateforme de perpétuels avec un volume quotidien de 14,5 milliards $. Son offre inclut des leviers extrêmement élevés, jusqu’à 1001x, et des fonctionnalités de confidentialité attractives.

Mi-octobre, son action a connu une baisse en raison d’une vente de 12 millions de dollars par une baleine. Cependant, Aster essaie de se relancer en s’intégrant à Binance.

De son côté, Hyperliquid reste un acteur résilient. Bien que son part de marché ait diminué, il conserve un écosystème robuste avec plus de 100 applications et un intérêt ouvert dominant. Cela marque en effet une grande liquidité et d’une fidélisation forte des traders.

En juillet, la DEX a atteint aussi un nouveau record de volume mensuel à 319 milliards de dollars après le lancement de trading en comptant en avril. Ce dernier a récemment activé l’upgrade HIP-3 permettant au builder de créer directement un perp.

The Hyperliquid protocol will support builder-deployed perps (HIP-3), a key milestone toward fully decentralizing the perp listing process. An MVP of this feature is live on testnet. Feedback is appreciated during this testing phase. Note that numbers and specifications below… — Hyperliquid (@HyperliquidX) May 2, 2025

Cette concurrence féroce crée un terrain de jeu idéal pour un nouvel entrant. Un projet comme Percolator, bénéficiant de l’infrastructure technique de Solana, peut donc trouver une fenêtre d’opportunité pour séduire une partie des utilisateurs.

Solana cherche à reprendre l’avantage

Or, Percolator paraît vouloir changer la donne. En lançant un DEX natif directement sur Solana, Yakovenko pourrait ramener sur sa blockchain une partie des volumes perdus. C’est aussi une réponse directe aux critiques affirmant que Solana manquait d’un véritable protocole dérivé décentralisé à la hauteur de sa technologie.

De plus, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de renouveau de l’écosystème Solana. Ces derniers mois, plusieurs initiatives cherchent à renforcer l’attractivité de la blockchain, notamment du côté des stablecoins et des applications IA.

Avec Percolator, Solana montre qu’elle n’a pas dit son dernier mot et qu’elle compte bien s’imposer à nouveau dans le Web3.

