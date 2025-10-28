Tension maximale autour de XRP avant les verdicts des ETF

Pour Résumer

XRP se distingue par une demande institutionnelle accrue et des flux record avant l’échéance des ETF spot.

Le token franchit des résistances techniques clés avec l’espoir d’un lancement à grande échelle.

L’effervescence autour de XRP atteint un sommet, avec une attention maximale des investisseurs.

Une fenêtre d’opportunité rare

XRP n’a jamais été autant au cœur de l’attention. Les signaux convergent : plusieurs analystes évoquent une possible décision sur les ETF spot dans les prochaines semaines. Le contexte réglementaire semble s’être adouci, et l’institutionnalisation du token monte en puissance.

D’un point de vue technique, XRP vient de franchir la résistance à 2,60 $ et se positionne vers un nouveau pallier à 2,70 $ ou au-dessus. Les volumes tradés augmentent, les jetons disponibles sur les exchanges diminuent, signe d’un intérêt croissant et d’une accumulation visible.

Autre élément moteur : une accumulation massive par des acteurs institutionnels. En effet, la société Evernorth a officiellement plus de 260 millions de XRP à son bilan, affirmant une stratégie de trésorerie désormais adossée au token de Ripple.

Tout cela joue pour beaucoup dans la création d’une image forte pour XRP. Ce dernier n’est plus un simple altcoin spéculatif, mais bien un pont entre crypto et finance traditionnelle.

Le pari institutionnel devient concret

L’un des leviers majeurs du moment est l’ouverture potentielle des ETF spot XRP. Certains produits déjà actifs ont franchi le cap des 100 millions $ d’actifs sous gestion, signe de la demande déjà présente. Les gestionnaires ne parlent plus de “si” mais de “quand”.

Cependant, les flux institutionnels ne se limitent pas aux ETF. Les données montrent que les entrées sur XRP ont atteint près de 2 milliards $ en 2025, et que le token est devenu une cible de choix pour les portefeuilles longs.

La chute des jetons en circulation sur les exchanges renforce la rareté visible, un facteur d’accélération potentielle.

Pour XRP, c’est une mutation : de memecoin ou actif secondaire, il devient un actif structurant. Et dans un marché qui réclame maturité, cela peut faire la différence.

La tension est à son comble

XRP est cité par les traders comme l’un des actifs à fort potentiel dans un contexte de marché haussier. Les projections évoquent un saut vers 3 $ voire plus, conditionnel à l’arrivée de catalyseurs réglementaires.

Mais la dynamique va plus loin. Le ratio entre jetons sur les plateformes d’échange et accumulation privée montre que le stock disponible diminue. Cela exacerbe la rareté. Sur les réseaux, les discussions autour de XRP ont changé de ton : on parle désormais d’actif de portefeuille “stratégique” et non d’objet de divertissement.

L’excitation est palpable : chaque annonce, chaque avancée technique ou réglementaire crée un mouvement. Pour certains traders, il ne s’agit pas de monter lentement, mais d’exploser rapidement.

XRP se tient à un carrefour. Il y a le token, l’usage, le vote des régulateurs et la base d’usagers. Aujourd’hui, tout converge.

Ce type de moment survient rarement. Le marché pourrait tourner une page majeure. Pour ceux qui se sentent prêts, la place est offerte. Pour ceux qui attendent, il pourrait déjà être trop tard.

