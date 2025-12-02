Le Japon réduit la taxe crypto à 20 % : début d’un virage pro-BTC ?

Pour Résumer

Japon passe la taxe crypto à 20 % flat en 2026.

Alignement sur actions et trusts pour booster l’adoption.

Marché crypto à 3 200 milliards de dollars.

La réforme fiscale : un flat 20 % historique

Le 1er décembre 2025, le cabinet japonais valide la réforme fiscale. Effectivement, les gains crypto, classés « miscellaneous income », passent de 5-55 % progressif à un flat 20 % indépendant.

Cette structure, comme pour les actions, divise 15 % national et 5 % local. De plus, la FSA reclassifie 105 cryptos (BTC, ETH, SOL…) comme produits financiers sous la FIEA. En outre, les disclosures obligatoires et bans insider trading s’appliquent.

D’ailleurs, la réforme, proposée en novembre, vise l’innovation Web3. Effectivement, le taux actuel décourageait les traders domestiques.

En effet, les exchanges comme BitFlyer voient leurs volumes +20 %. De plus, la JBA applaudit depuis 2023. En outre, cela aligne sur l’OCDE pour la transparence.

Un virage pro-crypto : l’alignement sur les actions

Cette réforme marque un virage pro-crypto. Effectivement, les cryptos deviennent des « actifs financiers », comme les stocks, avec carry-forward des pertes sur 3 ans.

La FSA prépare un bill pour 2026, avec audits annuels. De plus, les leveraged trading s’allègent. En outre, 105 tokens listés (BTC, ETH, SOL, XRP…) bénéficient des protections FIEA.

D’ailleurs, le Japon, 3e marché crypto mondial, compte 10 millions d’investisseurs. Effectivement, le volume spot local dépasse 9,6 milliards en septembre.

Perspectives : le Japon leader asiatique ?

Cette réforme peut-elle faire du Japon un hub ? ChatGPT-5 prévoit un marché japonais à 200 milliards d’ici 2027. Effectivement, la clarté attire les institutions.

De plus, Singapour et Hong Kong suivent. En outre, un yen-backed stablecoin arrive en 2026. D’ailleurs, 15 % des paiements pourraient être crypto.

Cependant, des défis persistent. En effet, la taxation reste à 20 %. De plus, les hacks à 1 milliard inquiètent.

Décembre 2025 marque un jalon. Effectivement, le Japon pourrait redessiner l’Asie. La prudence s’impose pour les investisseurs.

