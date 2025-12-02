LIVE – Le marché tente de se stabiliser après la correction d’hier, Bitcoin, Solana, Pi Network – Toute l’actualité du 02 décembre 2025

Pour Résumer

Le marché tente de se stabiliser après la chute d’hier, mais la confiance reste fragile.

Bitcoin retrouve un léger souffle autour de $87 000 sans réel élan haussier.

Solana et Pi Network montrent une reprise modérée, sans signal clair de retournement.

Bitcoin se maintient autour de 87 000 dollars

La correction brutale d’hier a laissé un climat d’incertitude qui continue de peser sur les échanges. Le marché oscille entre tension latente et tentatives de stabilisation, avec un volume affaibli qui confirme l’attentisme du moment.

Bitcoin évolue aujourd’hui légèrement au-dessus de 87 000 $. Après la chute d’hier déclenchée par la panique liée à la faille d’un protocole de finance décentralisée, le BTC semble reprendre appui sur un support technique important.

La légère hausse observée sur 24 heures ne suffit pas à parler de rebond, mais elle montre une volonté de stabilisation. Les signaux restent néanmoins ambigus.

Dynamique contrastée entre Solana et Pi Network

Solana se négocie aujourd’hui autour de 127 $. L’actif conserve une évolution modérée avec une variation faible sur 24 heures. Cette stabilité, après les mouvements brutaux du marché, s’interprète comme une phase d’observation.

Certaines analyses techniques mettent en avant des éléments favorables, notamment le maintien d’une activité soutenue dans l’écosystème et un intérêt constant pour les applications de memecoins qui reposent sur la chaîne.

Pi Network affiche un petit mouvement haussier autour de 0,23 %. Le volume reste faible, ce qui confirme une liquidité réduite et des variations sensibles au moindre flux.

Toutefois, certaines analyses ou prédictions circulant dans la sphère crypto annoncent que PI pourrait monter vers 0,55 $ ou 0,60 $ d’ici fin 2025, si plusieurs conditions positives s’alignent. Mais ces prévisions sont très incertaines, car Pi Network repose sur un terrain pour le moins instable.

