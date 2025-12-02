LIVE – Le marché tente de se stabiliser après la correction d’hier, Bitcoin, Solana, Pi Network – Toute l’actualité du 02 décembre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Le marché tente de se stabiliser après la chute d’hier, mais la confiance reste fragile.
- Bitcoin retrouve un léger souffle autour de $87 000 sans réel élan haussier.
- Solana et Pi Network montrent une reprise modérée, sans signal clair de retournement.
Bitcoin se maintient autour de 87 000 dollars
La correction brutale d’hier a laissé un climat d’incertitude qui continue de peser sur les échanges. Le marché oscille entre tension latente et tentatives de stabilisation, avec un volume affaibli qui confirme l’attentisme du moment.
Bitcoin évolue aujourd’hui légèrement au-dessus de 87 000 $. Après la chute d’hier déclenchée par la panique liée à la faille d’un protocole de finance décentralisée, le BTC semble reprendre appui sur un support technique important.
La légère hausse observée sur 24 heures ne suffit pas à parler de rebond, mais elle montre une volonté de stabilisation. Les signaux restent néanmoins ambigus.
Dynamique contrastée entre Solana et Pi Network
Solana se négocie aujourd’hui autour de 127 $. L’actif conserve une évolution modérée avec une variation faible sur 24 heures. Cette stabilité, après les mouvements brutaux du marché, s’interprète comme une phase d’observation.
Certaines analyses techniques mettent en avant des éléments favorables, notamment le maintien d’une activité soutenue dans l’écosystème et un intérêt constant pour les applications de memecoins qui reposent sur la chaîne.
Pi Network affiche un petit mouvement haussier autour de 0,23 %. Le volume reste faible, ce qui confirme une liquidité réduite et des variations sensibles au moindre flux.
Toutefois, certaines analyses ou prédictions circulant dans la sphère crypto annoncent que PI pourrait monter vers 0,55 $ ou 0,60 $ d’ici fin 2025, si plusieurs conditions positives s’alignent. Mais ces prévisions sont très incertaines, car Pi Network repose sur un terrain pour le moins instable.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Solana, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
À lire aussi :
- Bitcoin Hyper, XRP et Pi Network : combien en 2026 selon ChatGPT ?
- 38 M$ envolés en une nuit : Upbit gèle les retraits Solana en urgence
- LIVE – Bitcoin chute à 86 000 $, et entraîne XRP, Ethereum et l’ensemble du marché – Toute l’actualité du 01 décembre 2025