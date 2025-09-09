Pour Résumer

Le président kazakh Tokaïev crée un Fonds national d’actifs numériques pour constituer une réserve stratégique de cryptomonnaies.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie incluant un milliard de dollars d’investissements, le développement du tenge numérique et la création de CryptoCity.

Le Kazakhstan vise ainsi à devenir un leader régional de la finance numérique et à moderniser son système financier.

Le Kazakhstan lance un fonds national d’actifs numériques pour renforcer son écosystème crypto

Le président Kassym-Jomart Tokaïev a annoncé la création d’un Fonds national d’actifs numériques au sein de la Banque nationale. L’objectif de ce projet est de créer une réserve stratégique en cryptomonnaies et de stimuler la transition numérique du pays.

BREAKING: 🇰🇿 Kazakhstan’s Presduent Tokayev proposed creating a strategic crypto reserve. pic.twitter.com/FKM6JsxJRf — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 8, 2025

En effet, grâce à cette démarche, le Kazakhstan aspire à se positionner comme un leader régional en matière de finance numérique, tout en renforçant son programme d’investissement dans les technologies avancées et en faisant évoluer le tenge numérique.

Un Fonds d’État pour constituer une réserve crypto stratégique

Le Fonds national d’actifs numériques sera géré par la branche d’investissement de la Banque nationale du Kazakhstan.

Son objectif est d’accumuler les cryptoactifs les plus prometteurs afin de bâtir une réserve stratégique pour l’État.

Selon le gouvernement, le financement proviendra en partie des actifs numériques saisis lors d’opérations judiciaires, mais aussi des revenus issus du minage soutenu par l’État.

En effet, cette approche illustre la volonté de Tokaïev de placer les cryptomonnaies au cœur de la stratégie financière nationale.

Le président a rappelé que le Kazakhstan ne doit pas se limiter à réguler ce secteur, mais qu’il doit également construire un écosystème complet allant de l’infrastructure au développement d’applications concrètes.

Ce fonds constitue ainsi un socle pour renforcer la souveraineté économique du pays face aux transformations mondiales liées aux actifs numériques. Le président a aussi souligné l’importance d’intégrer le tenge numérique dans les budgets nationaux, locaux et ceux des entreprises publiques.

Cette mesure vise à assurer une adoption progressive et institutionnelle des monnaies numériques.

En parallèle, le développement du tenge numérique s’inscrit dans une stratégie de modernisation monétaire destinée à renforcer la transparence et la résilience du système financier kazakh.

Un pilier dans une stratégie numérique plus large

Ce fonds fait partie d’une initiative plus large : un programme d’investissement de 1 milliard de dollars orienté vers les domaines technologiques avancés.

Parmi les projets de premier plan, on note la mise en place de CryptoCity, une zone expérimentale où l’utilisation et l’intégration des cryptomonnaies dans la vie courante seront évaluées.

🚨JUST IN: KAZAKHSTAN PRESIDENT TOKAYEV ANNOUNCES A “CRYPTOCITY” PILOT IN ALATAU, ENABLING CRYPTO PAYMENTS FOR GOODS, SERVICES, AND REAL ESTATE — BSCN (@BSCNews) May 30, 2025

Ce projet, déjà prévu pour 2024, a pour objectif d’attirer des entreprises innovantes et de dynamiser la recherche dans le domaine des services financiers numériques.

Le Kazakhstan élabore une feuille de route ambitieuse en unissant les actifs numériques, la monnaie numérique nationale et les zones expérimentales.

Ce n’est pas uniquement une question de régulation, mais aussi de constituer un authentique écosystème crypto-fiscal appuyé par l’État.

Cela place le pays en compétition directe avec d’autres hubs régionaux comme Dubaï ou Singapour.

Selon Timur Suleimenov, président de la Banque nationale, le cadre proposé permettra de maintenir un contrôle centralisé et une gestion des risques efficace.

Pour lui, cette gouvernance garantira que les investissements publics dans les actifs numériques restent sous contrôle réglementaire, tout en protégeant l’économie contre la volatilité excessive.

Le Kazakhstan en quête de leadership régional

L’action de Tokaïev représente un tournant crucial dans l’ambition du Kazakhstan de se positionner comme un modèle régional dans le domaine de la finance numérique.

En consolidant un stock d’actifs numériques et en établissant l’utilisation du tenge numérique comme norme, le pays envoie un message clair : il aspire à devancer ses voisins d’Asie. Toutefois, le défi demeure considérable.

La performance de ce fonds sera déterminée par la capacité du Kazakhstan à contrôler les fluctuations des cryptomonnaies, à assurer une réglementation adéquate et à gagner la confiance des investisseurs à l’échelle mondiale.

L’objectif est évident : faire du pays un acteur clé de l’industrie, en mesure de concurrencer les juridictions les plus développées.

Si ce projet réussissait, il pourrait devenir un modèle d’intégration des cryptoactifs dans la stratégie économique nationale. En renforçant sa position, le Kazakhstan espère non seulement stimuler l’innovation locale, mais aussi attirer les capitaux étrangers dans ses secteurs technologiques émergents.

À lire aussi :