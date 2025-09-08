Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Bukele renforce la Journée nationale Bitcoin avec 21 BTC

El Salvador continue de surprendre en renforçant sa réserve de Bitcoin malgré les pressions du FMI.

Bukele envoie un signal fort aux marchés mondiaux en achetant 21 BTC supplémentaires pour célébrer la Journée nationale du Bitcoin.

Emmanuel Roux Par Emmanuel Roux Dernière mise à jour 2 mins lecture
Bukele renforce la Journée nationale Bitcoin avec 21 BTC

Pour Résumer

  • Bukele a célébré la Bitcoin day en achetant 21 BTC supplémentaires, portant les réserves du Salvador à plus de 6 313 BTC.
  • Cette stratégie fait du pays un pionnier de l’adoption institutionnelle du Bitcoin, malgré les tensions avec le FMI.
  • Le Salvador sécurise continuellement ses réserves en diversifiant ses portefeuilles tout en intégrant le Bitcoin dans la finance publique.

Un achat symbolique et stratégique

Dimanche, le président Nayib Bukele a annoncé l’achat de 21 BTC supplémentaires, portant les avoirs du pays à 6 313,18 BTC, valorisés à environ 702 millions de dollars. Cette transaction marque le quatrième anniversaire de la loi faisant de Bitcoin une monnaie légale au Salvador.

Selon les données du Bitcoin Office, le pays a ajouté environ 28 BTC au cours des 7 derniers jours et plus de 50 BTC durant les 30 derniers jours. Depuis mars 2024, le pays achète environ 1 BTC par jour.

Pour Bukele, cet achat incarne le symbole des 21 millions de BTC en circulation maximale. Cette stratégie, très suivie par les observateurs, place le Salvador au cœur du débat sur l’adoption institutionnelle du Bitcoin.

Les tensions avec le FMI montent

Cet achat enfreint l’esprit de l’accord de 1,4 milliard de dollars signé avec le FMI fin 2024. L’accord demandait aux entités publiques d’arrêter l’accumulation volontaire de Bitcoin.

Pour respecter le compromis, le Salvador a rendu l’acceptation marchande du BTC facultative, tout en liquidant le Fidebitcoin trust et en quittant le programme Chivo Wallet. Pourtant, le gouvernement continue d’acheter du BTC, tout en assurant qu’il ne s’agit que de mouvements internes entre portefeuilles.

Ce bras de fer avec le FMI risque de compromettre les futures tranches du financement prévues jusqu’en 2027 ?

Une gestion des risques très surveillée

En août, le pays a redistribué ses réserves sur plusieurs adresses, limitant à 500 BTC par portefeuille. Selon le Bitcoin Office, ce choix vise à sécuriser la réserve nationale face aux menaces émergentes, comme le quantum computing susceptible de casser les clés cryptographiques.

Le FMI estimait en mars que les achats de Bitcoin du Salvador atteignaient environ 300 millions de dollars, générant plus de 400 millions de gains latents aux prix actuels. Ces chiffres font du Salvador un laboratoire mondial pour l’intégration du Bitcoin dans la finance publique.

Cette expérience inspirera probablement d’autres pays émergents à suivre la même voie.

À lire aussi :

Actualités, Bitcoin
Share:
Articles similaires