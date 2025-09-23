Krach crypto : le marché chute de 3,9 % et enregistre 1,7 milliard de dollars de liquidations

Pour Résumer

Le marché crypto chute de 3,9 % avec 1,7 milliard de dollars liquidés.

Bitcoin, Ethereum et autres perdent de la valeur, surtout pour les traders particuliers.

La situation reste fragile, mais certains voient une opportunité d’achat.

Une chute éclair

Le marché des cryptomonnaies chute. En 24 heures, sa valeur a reculé de 3,9 %, de quoi refroidir les investisseurs.

Cette baisse s’accompagne d’1,7 milliard de dollars en liquidations. En effet, pour limiter les risques, de nombreux comptes ont été automatiquement fermés sur les plateformes.

Ce sont les positions longues qui ont majoritairement été touchées, affectant surtout les traders particuliers. Certains investisseurs institutionnels ont également enregistré des pertes significatives.

Les monnaies les plus suivies ne sont pas épargnées. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ou encore Dogecoin sont toutes touchées par la perte de valeur.

Face à cet événement, beaucoup gardent un œil sur les points de support. Les investisseurs espèrent en effet que ces planchers pourront freiner la chute. Cela s’avérera toutefois plus compliqué pour les altcoins, qui sont beaucoup plus volatils.

Si cette chute fait peur, il est toutefois possible de se rassurer en rappelant qu’il s’agit du cycle récurrent des cryptomonnaies, qui oscillent entre baisses et hausses.

Ainsi, le pic historique du Bitcoin en mai 2021 avait laissé place à une correction importante. La cryptomonnaie avait perdu près de la moitié de sa valeur.

Nous pouvons aussi mentionner la chute de Terra et de Luna en 2022 ou encore la faillite de FTX la même année. Si ces événements ont mis un coup à la confiance des investisseurs, ils rappellent que nous ne sommes jamais à l’abri d’une chute de la valeur des cryptomonnaies.

Ce récent mouvement reste cependant assez violent, avec des centaines de millions de dollars liquidés en quelques heures. Si les pertes financières sont considérables, cette nouvelle chute se distingue également par le sentiment de panique et les ventes précipitées qu’elle provoque.

Une fragilité persistante à court terme

La chute brutale du marché s’explique par différents facteurs. Le contexte économique, avec les annonces récentes sur l’inflation notamment, ont refroidi certains investisseurs quant à la prise de risque liée aux actifs.

Ensuite, les remboursements qui suivent la restructuration de FTX et leur potentiel impact sur les marchés laissent planer une certaine incertitude quant à l’évolution des prix.

Ces facteurs ont renforcé la peur des investisseurs, certains d’entre eux décidant de liquider leurs positions par eux-mêmes.

Tout cela indique que la situation risque de rester fragile. À court terme, de nouvelles liquidations pourraient intervenir et il est donc très difficile d’anticiper les prochains mouvements.

À moyen terme, une stabilisation est possible si les investisseurs reprennent confiance et si des régulations sont mises en place.

Certains experts considèrent même que cette récente correction et les prix d’entrée attractifs qui en découlent constituent une bonne opportunité d’achat.

Afin de limiter les pertes, les analystes conseillent de diversifier ses portefeuilles, une stratégie considérée comme essentielle lorsque la volatilité est forte.

L’attitude la plus sûre à adopter dans ce contexte est donc celle de la prudence. Dans les prochains jours, il s’agira avant tout d’observer les mouvements de liquidités, pour voir si la volatilité s’accentue ou si le marché se stabilise.

