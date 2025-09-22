LIVE – Chute brutale des crypto, Bitcoin, Solana, XRP – Toute l’actualité du 22 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin casse le support des 115 000 $, entraînant une cascade de liquidations.

Solana et XRP plongent à leur tour, dans un marché sous pression.

Les inquiétudes macro et les prises de bénéfices alimentent la correction.

Le marché décroche, les supports volent en éclats

La semaine débute sur une note sanglante. Bitcoin a rompu son support clé autour de 115 000 $, déclenchant une vague de ventes automatiques et de liquidations en cascade. Le prix est tombé jusqu’à 111 700 $, entraînant la perte de plus d’un milliard de dollars en positions longues. Dans la foulée, l’open interest se contracte, signe que les traders en levier quittent le navire.

Du côté des altcoins, la tempête n’épargne personne. Solana chute de plus de 7 %, pénalisée par la fragilité du marché global. XRP, quant à lui, cède environ 6 %. Le seuil symbolique des 3 $ n’a pas tenu illustrant une grande peur sur les marchés.

Liquidations massives et psychologie de marché

En 24 heures, le marché a vu s’évaporer 1,7 milliard de dollars via des liquidations forcées. Le Fear & Greed Index retombe à 47, signalant une nervosité grandissante. Beaucoup d’analystes parlent d’un “shakeout sain”, mais les gros investisseurs semblent surtout profiter de l’euphorie post-Fed pour prendre leurs profits.

Côté macro, le ton de la Réserve fédérale reste mesuré : baisse de taux confirmée, mais aucun signal de pivot agressif. Cela limite l’enthousiasme, et freine les rotations vers les actifs à risque comme les cryptos. Le marché espérait un coup de fouet, il devra se contenter d’un assouplissement progressif.

