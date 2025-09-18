Bitcoin chute après la réduction des taux de la Fed

Pour Résumer

La Fed a réduit ses taux directeurs de 25 points de base.

Cette réduction incite les investisseurs à se diriger vers des actifs plus risqués comme le Bitcoin.

Les stablecoins continuent de bénéficier de la demande pour des solutions de stockage de valeur.

Un vent favorable pour les cryptos ?

Les investisseurs surveillent l’évolution des taux d’intérêt de près. En fait, une baisse peut rendre les investissements traditionnels moins attractifs. Parfois, cela incite les investisseurs à se tourner vers des actifs risqués mais potentiellement plus rentables, comme le Bitcoin.

Avec cette réduction de 25 points de base, il pourrait y avoir une hausse de la liquidité sur les marchés crypto. De ce fait, cette diminution favorisera les volumes d’échange. Le Bitcoin, par exemple, se situe actuellement autour de 116 000 $ malgré une légère baisse de 0,6 % sur les dernières 24 heures.

L’Ethereum, quant à lui, a enregistré une légère hausse, frôlant les 4 491 $. Bien que septembre soit historiquement un mois difficile pour les rendements des cryptos, un changement se profile pour la fin de l’année. Un rebond spectaculaire est en préparation.

Stablecoins : l’impact des réductions

Pour bien débuter, la dynamique des stablecoins mérite une attention particulière. En fait, les taux bas stimulent paradoxalement la demande pour des stablecoins qui génèrent des rendements attractifs.

L’émission de stablecoins comme USDT ou USDC ne semble pas affectée par la baisse des taux, car la demande de rendement reste forte. Chris Perkins, président de CoinFund, affirme que lorsque les taux baissent, la demande pour le rendement des stablecoins augmente.

Ce phénomène montre qu’une grande partie des utilisateurs utilise les stablecoins comme un moyen de stocker de la valeur ou de participer à des opportunités DeFi, indépendamment des rendements traditionnels.

Le rôle crucial de la Fed et l’avenir des taux d’intérêt

This one is going in my “Didn’t Age Well” bookmark folder. https://t.co/ZgivGG0234 — Thomas Perfumo, CFA | thomasp.eth 🐒 (@TheMarginMan) October 14, 2024

Les prochains mois seront décisifs. Alors que les réductions de taux semblent favoriser les actifs risqués, certains analystes avertissent que la stabilité du dollar pourrait être renforcée par une approche plus prudente de la Fed.

Les 100 prochains points de base seront cruciaux pour les prix des actifs, déclare Thomas Perfumo, économiste chez Kraken Global.

Si la Fed maintient sa politique accommodante, cela pourrait entraîner une augmentation continue des flux vers les cryptomonnaies. À court terme, l’incertitude est de mise, mais une dynamique positive pourrait émerger avec des baisses supplémentaires prévues pour fin 2025.

Le marché des cryptomonnaies se prépare pour un rallye

Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, compare actuellement le marché des cryptomonnaies à un show de pré-match du Super Bowl.

Il estime que la confluence des baisses de taux, des inflows dans les produits négociés en bourse (ETP) et des préoccupations croissantes concernant le dollar crée les conditions idéales pour une fin d’année explosive pour les actifs numériques.

Un tournant décisif

La baisse des taux d’intérêt de la Fed pourrait avoir un impact significatif sur les cryptos. D’ailleurs, les traders semblent prêts à capitaliser sur cette dynamique car les volumes d’échanges pourraient augmenter.

Toutefois, face aux instabilités économiques et aux taux de baisse futures, la prudence reste de mise. Par conséquent, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si ces anticipations déclencheront un bull run.

