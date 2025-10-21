La FED s’allie aux acteurs crypto pour repenser l’innovation dans les paiements

Pour Résumer

La FED s’allie à Circle et Ripple pour les paiements.

Stablecoins et CBDC redessinent le système financier.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards de dollars .

Une alliance inédite avec les acteurs crypto

Le 20 octobre 2025, la FED dévoile un partenariat avec Circle (USDC), Ripple (XRP) et la NY Fed’s Innovation Center pour explorer des solutions de paiement. Effectivement, ce projet, nommé « Payment Innovation Lab », teste stablecoins et CBDC.

L’objectif est d’améliorer les transferts transfrontaliers, réduisant les coûts de 2 % à 0,1 %. De plus, RippleNet traite 70 % des paiements en Asie du Sud-Est. En outre, USDC, avec 60 milliards de dollars en circulation, garantit la stabilité.

Le président de la FED, Jerome Powell, souligne la nécessité d’innover face à la Chine. D’ailleurs, le yuan numérique capte 10 % des paiements asiatiques. Effectivement, la FED veut rivaliser avec des solutions décentralisées.

En effet, des pilotes débutent en janvier 2026 à New York. De plus, la SEC, sous Paul Atkins, soutient via des exemptions. En outre, 500 millions de dollars sont alloués au projet.

Stablecoins et CBDC : un duo gagnant

Les stablecoins dominent l’innovation. USDC, adossé au dollar, traite 2 trillions de dollars par an. Effectivement, il réduit les délais de règlement à 10 secondes.

Ripple’s XRP, à 2,90 $, facilite les paiements transfrontaliers. De plus, sa blockchain gère 1 500 transactions par seconde. En outre, 300 institutions financières adoptent RippleNet.

La FED explore une CBDC dollar pour 2027. D’ailleurs, des tests sur Ethereum et Solana sont prévus. Effectivement, cela vise à contrer les stablecoins privés.

En effet, la tokenisation des actifs, comme les bons du Trésor, attire 1 milliard de dollars. De plus, 20 % des paiements B2B pourraient passer par blockchain. En outre, la FED collabore avec l’ESMA pour aligner sur MiCA.

Impacts sur le marché crypto

Cette alliance dope le marché. Bitcoin stagne à 107 556 $, mais la capitalisation crypto reste à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, XRP gagne 5 % à 2,40 $.

Solana, à 184,75 $, grimpe de 2 %. De plus, sa TVL atteint 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, des risques subsistent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, les exchanges comme Coinbase renforcent la conformité. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : une révolution des paiements ?

Cette alliance peut-elle transformer les paiements ? ChatGPT-5 prévoit un marché stablecoin à 500 milliards d’ici 2027. Effectivement, les paiements blockchain pourraient capter 15 % du commerce mondial.

De plus, des pays comme Singapour adoptent des modèles similaires. En outre, la France teste un euro numérique. D’ailleurs, 10 billions d’investissements crypto sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, la régulation freine les CBDC. De plus, des hacks, à 1,2 milliard en 2024, menacent la confiance.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la FED pourrait redessiner les paiements. La prudence s’impose pour les investisseurs.

