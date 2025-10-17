Binance prêt à revenir en Corée : feu vert imminent pour Gopax

Pour Résumer

Binance attend l’approbation finale du FIU d'ici à cette fin d'année pour finaliser l’acquisition de Gopax et relancer ses activités en Corée du Sud.

Le soutien financier de Binance à Gopax, après sa crise de liquidité en 2023, a renforcé la confiance des régulateurs.

Ce retour stratégique vise à défier Upbit, le leader local, tout en prouvant la stabilité financière et la conformité de Binance.

Feu vert réglementaire pour Binance en Corée

L’histoire remonte à février 2023, lorsque Binance a acquis 67 % de Gopax, une des bourses coréennes licenciées. Ensuite, Binance a dû soumettre un rapport de changement de direction à l’autorité coréenne de renseignement financier, FIU.

Toutefois, ce dossier a connu un délai de validation de plus de deux ans. Les régulateurs coréens hésitaient à approuver l’accord. Leurs principales préoccupations concernaient le blanchiment d’argent et les litiges de Binance aux États-Unis.

Récemment, l’autorité a rouvert le dossier et accélère l’évaluation, selon un média local. Des signes ont attesté que l’approbation pourrait tomber avant la fin de l’année. Aujourd’hui, le FIU s’attarde surtout sur la structure de gouvernance et les personnes en charge chez Gopax après l’acquisition.

Si le rapport sur les dirigeants est accepté, cela lèvera le dernier obstacle réglementaire. En clair, Binance pourrait intégrer pleinement Gopax comme filiale locale et reprendre les opérations en Corée du Sud.

Opportunité stratégique et contreparties financières

La montée en puissance de Binance dans le monde, malgré des démêlés juridiques, a joué un rôle central dans cette relance coréenne.

L’accord avec DoJ, le ministère américain de la Justice, à hauteur de 4,3 milliards de dollars, a atténué certains doutes des régulateurs locaux.

De plus, Binance est intervenu pour soutenir Gopax après une crise financière en 2023. L’effondrement de son partenaire de produit de rendement GCC gela 47 millions de dollars de fonds clients, exigeant une solution rapide.

La bourse américaine est venue à la rescousse en injectant environ 70 millions de dollars pour restaurer la confiance des utilisateurs et stabiliser les retraits. Sous son nouveau contrôle, Gopax pourrait relancer ses liens bancaires, essentiels pour permettre les dépôts en monnaie locale (KRW). L’entrée totale en Corée renforcerait la concurrence locale.

Si tout se déroule comme prévu, Binance deviendra un concurrent direct d’Upbit, la plateforme leader en Corée. Ce retour apporterait plus de diversité, de liquidité et de choix pour les investisseurs coréens.

En plus, Binance gagnerait un point d’ancrage stratégique en Asie de l’Est. Mais pour que tout cela prenne forme, il faudra que Gopax respecte les contrôles bancaires et la conformité locale, non seulement à l’entrée, mais aussi de façon continue.

Une réserve en baisse et un contexte de défi

Parallèlement aux grandes manœuvres coréennes, Binance traverse une période plus stressante sur le plan financier.

En effet, ses réserves auraient chuté d’approximativement 8 milliards de dollars sur une courte période, selon les données publiées récemment. Cette baisse survient après un épisode volatil sur les marchés crypto, déjà marqué par de nombreuses liquidations massives.

L’un des principales raisons de cette chute pourrait être également le remboursement colossal de 283 millions de dollars après un faux crash sur la plateforme. Certains dans l’industrie accusent l’échange de sous-estimer le volume réel de ces liquidations.

Malgré cela, les analystes rappellent que les réserves totales de Binance restent parmi les plus élevées jamais enregistrées.

Dans ce cadre, le retour en Corée s’inscrit comme un pari stratégique. Binance doit prouver qu’il gère bien ses capitaux, tout en rassurant les autorités locales sur sa solidité. Si l’approbation pour Gopax tombe, le timing pourrait être délicat entre opportunité de marché et nécessité de transparence accrue.

