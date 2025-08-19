L’Illinois adopte deux lois pour protéger les utilisateurs crypto

Pour Résumer

Illinois adopte SB1797 et SB2319 pour cryptos.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Les lois renforcent la sécurité et la transparence pour les utilisateurs.

SB1797 : un bouclier pour les exchanges crypto

L’Illinois fait des vagues. En effet, le 18 août 2025, le gouverneur JB Pritzker signe la Digital Assets and Consumer Protection Act (SB1797), qui confie à l’Illinois Department of Financial and Professional Regulation (IDFPR) la supervision des exchanges crypto.

Par ailleurs, les entreprises doivent s’enregistrer d’ici juillet 2027, maintenir des réserves financières, adopter des mesures anti-fraude et divulguer les risques d’investissement.

Effectivement, ces standards, calqués sur la finance traditionnelle, visent à protéger les utilisateurs.

D’ailleurs, l’Illinois a perdu 272 millions de dollars en fraudes crypto en 2024, selon le FBI, classant l’État au cinquième rang national. Cependant, la réglementation stricte pourrait vraiment freiner les petites entreprises crypto face aux coûts de conformité.

Par ailleurs, SB1797 interdit l’utilisation des fonds clients sans consentement et garantit leur protection en cas de faillite. Effectivement, ce cadre robuste renforce beaucoup la confiance dans un secteur qui est souvent secoué par les scams.

SB2319 : des garde-fous pour les kiosques crypto

La Digital Asset Kiosk Act (SB2319) secoue l’écosystème. En effet, cette loi cible donc les distributeurs automatiques de cryptos (ATM), exigeant l’enregistrement des opérateurs et un plafonnement des frais à 18 %.

Par ailleurs, les nouveaux utilisateurs sont limités à 2 500 $ de transactions quotidiennes, et les victimes de fraudes peuvent exiger des remboursements complets. Effectivement, ces mesures répondent aux 1 900 plaintes de scams en 2023.

D’ailleurs, le marché crypto reste dynamique, avec le Bitcoin à 119 800 € (+2,8 %) et Ethereum à 3 990 € (+1,6 %). Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les vulnérabilités.

Par ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reflète l’optimisme. Effectivement, SB2319 pourrait doper l’adoption en sécurisant les points d’entrée comme les ATM, tout en attirant les investisseurs prudents.

Perspectives : un modèle pour les USA ?

Ces lois pourraient tout changer. En effet, l’Illinois devient le premier État du Midwest à adopter des protections crypto spécifiques, contrastant avec l’approche pro-crypto fédérale de l’administration Trump.

Par ailleurs, les analystes estiment que ces lois pourraient réduire les fraudes de 20 % d’ici 2027, libérant 500 millions de dollars pour l’investissement légitime. Effectivement, des États comme New York et la Californie pourraient emboîter le pas.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les coûts de conformité élevés restent des obstacles.

Ces lois positionnent l’Illinois comme un hub crypto sécurisé, mais la prudence reste toujours cruciale.

À lire aussi :