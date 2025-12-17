Le marché crypto en chute libre au Royaume-Uni

Pour Résumer

La part de Britanniques détenant des cryptomonnaies est tombée de 12 % à 8 %.

Les petits portefeuilles disparaissent, tandis que les investissements entre 1 000 £ et 5 000 £ progressent fortement.

Le marché britannique se rationalise sous l’effet de la régulation.

Un recul net des particuliers, mais pas un désintérêt total

Le chiffre est brutal et il ne laisse pas beaucoup de place à l’interprétation. La part des Britanniques détenant des cryptomonnaies est passée de 12 % à 8 % en un an, selon la dernière étude publiée par la Financial Conduct Authority.

En apparence, le marché crypto britannique donne l’impression de se contracter, comme si l’enthousiasme post bull run s’était évaporé, aussi vite qu’il était apparu.

Mais cette baisse doit être lue avec nuance. Le niveau de notoriété reste extrêmement élevé, avec environ 91 % de la population adulte exposée au sujet, un chiffre stable par rapport aux années précédentes. Autrement dit, la crypto n’a pas disparu des radars. Elle s’est simplement recentrée.

Ce sont principalement les petits portefeuilles qui quittent le marché. Les détenteurs de wallets inférieurs ou égaux à 100 £ sont de moins en moins nombreux, traduisant une fatigue du retail occasionnel, souvent entré tardivement lors des phases d’euphorie.

À l’inverse, la baisse globale du nombre d’utilisateurs masque un phénomène plus discret, mais fondamental : ceux qui restent investissent davantage.

Moins d’utilisateurs, mais des portefeuilles plus lourds

Derrière la chute des statistiques globales se cache une transformation structurelle du marché britannique. La part des investisseurs détenant entre 1 000 £ et 5 000 £ en crypto atteint désormais 21 %, en hausse constante sur un an. Les portefeuilles plus conséquents progressent, tandis que les micro-investissements reculent.

Ce virage ne trompe pas. Le marché mûrit et la crypto quitte peu à peu le registre du pari rapide, pour entrer dans celui de l’allocation réfléchie. Elle s’insère désormais dans une logique patrimoniale, pensée, structurée, assumée.

Les chiffres vont dans ce sens. Les investisseurs dépassant 1 000 £ de portefeuille abordent majoritairement la crypto comme un engagement de long terme, parfois même comme un levier de diversification ou un outil de préparation à la retraite.

Un autre signal s’impose. La dynamique se confirme. Les exchanges centralisés tiennent toujours le centre du jeu. Près de 73 % des utilisateurs britanniques passent par des plateformes établies pour acheter leurs actifs, cherchant d’abord la simplicité, la liquidité, puis la confiance perçue.

Des repères clairs incarnés par Coinbase, Binance ou Kraken. L’usage facile prime. La réputation rassure. La sécurité décide.

Le Royaume-Uni ne tourne donc pas le dos à la crypto. Il sélectionne ses acteurs, écarte les profils les plus fragiles, et conserve une base d’investisseurs plus avertis, plus solides financièrement et plus conscients du risque.

Régulation, maturité et terrain de jeu pour le prochain cycle

Ce ralentissement n’est pas anodin. Il s’inscrit dans un cadre réglementaire durci depuis 2023. Financial Conduct Authority resserre l’étau. Moins de tolérance, plus de contrôle. Une stratégie plus directe, plus ferme, pensée pour nettoyer le terrain sans détours. Plus de 2 300 alertes et plus de 1 000 sites frauduleux ont été supprimés, contribuant à assainir l’environnement.

Paradoxalement, cette pression réglementaire pourrait devenir un catalyseur à moyen terme. Une partie significative des utilisateurs britanniques déclare qu’une régulation plus claire rendrait la crypto plus attractive, à condition qu’elle apporte un minimum de protection en cas de défaillance d’un acteur centralisé.

Le marché britannique semble ainsi entrer dans une phase de transition. Moins de bruit, moins de spéculation impulsive, mais une base plus solide, prête à réagir lorsque le cycle macro redeviendra favorable. Historiquement, ce type de configuration précède souvent les phases de reprise, lorsque la liquidité revient et que les investisseurs expérimentés sont déjà positionnés.

La crypto ne disparaît pas du Royaume-Uni. Elle change de visage. Et comme souvent dans ce secteur, ce sont les périodes de désintérêt relatif qui préparent les mouvements les plus violents du cycle suivant.

