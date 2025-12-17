Plus que 23 jours pour rejoindre ce jeu crypto façon Zoo Tycoon

Pour Résumer

PepeNode est un jeu de gestion façon Zoo Tycoon où l’optimisation des systèmes permet de générer de vraies cryptomonnaies.

Le projet repose sur une économie pensée pour durer, avec un mécanisme de burn qui limite la dilution du token.

Sa prévente touche à sa fin après plus de 2,35 M$ levés, avant une arrivée prochaine sur les exchanges.

Un jeu qui transforme le minage en cash

Un jeu inspiré de Zoo Tycoon, qui permet aux joueurs de gagner de véritables cryptomonnaies, entre dans les 23 derniers jours de sa phase d’accès anticipé. PepeNode (PEPENODE), premier jeu memecoin mine-to-earn de l’univers crypto, a déjà levé plus de 2,35 millions de dollars alors que sa prévente approche de sa clôture.

Dans son principe, PepeNode se joue comme un constructeur de systèmes à la Zoo Tycoon. Mais ici, au lieu de gérer des animaux et des billets d’entrée, les joueurs développent une opération de minage virtuelle. On commence sans rien, puis on améliore progressivement ses installations, on optimise les agencements et on fait évoluer son système étape par étape, la performance dépendant directement de la qualité de la conception.

La grande différence, c’est que PepeNode ne s’arrête pas à la simple simulation. Les systèmes construits génèrent de véritables récompenses en cryptomonnaies. Des configurations bien pensées peuvent ainsi rapporter de vrais memecoins, y compris des actifs connus comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN).

Une fois le jeu lancé, les joueurs participent en utilisant des PEPENODE, le token au cœur de toute l’économie du jeu. Il est indispensable pour construire, améliorer et faire évoluer son opération de minage virtuelle. C’est précisément pour cette raison que de nombreux acheteurs précoces le voient à la fois comme un élément central du gameplay et comme un pari GameFi à fort potentiel.

Avec une prévente désormais entrée dans ses trois dernières semaines, le PEPENODE est encore proposé à 0,0011968 $, même si cette fenêtre de prix se réduit à mesure que l’arrivée sur les exchanges se rapproche.

La recette d’un succès durable

Sorti en 2001, Zoo Tycoon a marqué les esprits parce qu’il faisait confiance à l’intelligence des joueurs. On débutait avec un terrain vide et quelques contraintes, avant de construire lentement un système cohérent à travers des choix réfléchis. Les habitats devaient être adaptés, les coûts maîtrisés et les agencements évoluer avec le temps. Peu à peu, le chaos laissait place à une structure fonctionnelle.

Toute la tension reposait sur l’équilibre entre croissance et durabilité. Aller trop vite faisait apparaître des problèmes en chaîne. Avancer patiemment permettait au système de se renforcer de lui-même. Les conséquences étaient claires, mais la progression semblait toujours méritée, car le succès venait de la structure, pas de la répétition mécanique.

C’est cette philosophie qui a permis à Zoo Tycoon de devenir une franchise vendue à plusieurs millions d’exemplaires, avec un attrait durable. Les joueurs revenaient parce que le jeu valorisait la planification à long terme et rendait le lien entre cause et effet impossible à ignorer.

Zoo Tycoon (2001) pic.twitter.com/f5ZwBTaK2U — Retro Tech Dreams (@RetroTechDreams) November 1, 2025

PepeNode s’inspire directement de cette approche. Il reprend le rythme lent et centré sur les systèmes d’un classique culte et l’applique au minage crypto, l’un des rares domaines du Web3 où l’optimisation sur le long terme a réellement du sens.

La différence majeure avec PepeNode, c’est qu’à ce design solide s’ajoutent de véritables récompenses en memecoins.

Un jeu dans lequel chaque choix compte

PepeNode repose sur cette même base, transposée dans un univers crypto. Les joueurs démarrent dans une salle de serveurs virtuelle vide, avec des contraintes bien définies. Rien ne fonctionne automatiquement, et la production n’augmente que si le système est correctement conçu.

La progression dépend de la façon dont les nœuds sont combinés et mis à l’échelle. Certaines configurations freinent les performances, tandis que d’autres débloquent des gains réguliers qui s’accumulent avec le temps. Le jeu rappelle ainsi une leçon déjà enseignée par Zoo Tycoon il y a des décennies : un système bien pensé se renforce de lui-même, un système mal conçu finit par s’effondrer.

Là où PepeNode se démarque vraiment, c’est dans ce que produit la stabilité. Une opération bien conçue ne se contente pas d’être efficace sur le papier, elle génère une valeur réelle. Les installations optimisées produisent davantage de PEPENODE, et les configurations les plus performantes ouvrent l’accès à des récompenses de niveau supérieur, comme PEPE et FARTCOIN.

Tout repose sur ce lien. PepeNode reprend la boucle lente et réfléchie qui rendait les jeux de gestion captivants, et y ajoute une véritable dimension économique.

Les joueurs restent parce que le système est agréable à construire, et ils sont récompensés parce qu’il fonctionne réellement.

La rareté intégrée au gameplay

PepeNode va plus loin que les jeux de gestion traditionnels en s’appuyant sur une économie pensée pour durer.

La majorité des anciens jeux GameFi récompensaient l’activité en créant toujours plus de tokens. Plus il y avait de joueurs, plus l’offre augmentait, jusqu’à ce que les récompenses perdent toute valeur et que l’écosystème se vide, un scénario bien connu dans l’histoire du jeu crypto.

PepeNode adopte une approche différente, en veillant à ce que la progression des joueurs ne repose pas sur une création de valeur incontrôlée.

Chaque action importante dans le jeu, qu’il s’agisse d’acheter des nœuds, d’améliorer des installations ou d’optimiser les performances, nécessite du PEPENODE. Et surtout, 70 % des tokens dépensés pour ces améliorations sont définitivement brûlés.

Résultat, la croissance ne dilue pas l’économie, elle la resserre. À mesure que les joueurs développent et optimisent leurs systèmes, l’offre en circulation diminue au lieu d’augmenter.

Cela change profondément la stratégie. Extraire les récompenses le plus vite possible n’est plus forcément le choix le plus intelligent. Réinvestir devient plus logique, puisque de meilleurs systèmes débloquent une production plus élevée, et qu’une production plus élevée ouvre l’accès à des récompenses de niveau supérieur.

La dernière ligne droite est engagée

La possibilité de rejoindre la prévente PepeNode arrive à son terme. Pour participer tant qu’il est encore temps, il suffit de se rendre sur le site de la prévente afin d’acheter des tokens PEPENODE en utilisant de l’ETH, du BNB, de l’USDT (ERC-20 et BEP-20), ou encore une carte de crédit ou de débit.

La connexion via Best Wallet est recommandée, celui-ci étant considéré comme l’un des portefeuilles crypto et Bitcoin les plus complets du marché. PepeNode est d’ailleurs référencé dans l’outil de sélection de projets Upcoming Tokens de Best Wallet, permettant d’acheter, de suivre et de réclamer les tokens une fois le projet lancé.

Le smart contract du projet a été audité par Coinsult, garantissant l’absence d’erreurs dans son code.

Suivez PepeNode sur X et Telegram pour rester informé des dernières mises à jour.

Visitez PepeNode.

Découvrir Pepe Node

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.