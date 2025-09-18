LIVE – Baisse de taux de la FED, Bitcoin, Ethereum, Altseason – Toute l’actualité du 18 septembre 2025

Pour Résumer

La Fed a abaissé son taux directeur de 25 points de base, avec un ton mesuré.

Bitcoin monte vers 117 000 $, Ethereum surperforme à +3 %, les altcoins s’agitent sans exploser.

Aucune vraie rotation n’est observée pour l’instant : l’altseason reste en stand-by.

La Fed baisse (enfin), mais reste sur ses gardes

C’est désormais acté : le taux directeur de la Réserve fédérale est passé de 4,25 – 4,50 % à 4,00 – 4,25 %, avec une baisse de 25 points de base votée mercredi. Le comité reste toutefois partagé : un gouverneur a plaidé pour une coupe plus agressive de 50 points, signe que le consensus est fragile.

Le message reste toutefois mesuré : d’autres baisses sont envisageables d’ici fin 2025, mais la Fed maintient la réduction de son bilan et ne veut pas précipiter les choses. Les marchés espéraient un discours plus accommodant, mais devront se contenter d’un rythme de baisse des taux plus lent et mesuré.

Bitcoin respire et Ethereum surperforme

À l’annonce, Bitcoin a connu une brève phase d’hésitation, avec des allers-retours rapides, avant de repartir à la hausse vers 117/118 000 $ au cours de la nuit. Les volumes ont repris, l’open interest s’est redressé, mais l’élan reste mesuré. Ethereum, lui, a mieux profité de l’annonce : +3 % sur 224 havec un rebond au-dessus des 4 600 $.

Si la Fed n’a pas déclenché de raz de marée, les altcoins commencent tout de même à se réveiller. Ethereum sur performe donc, certaines altcoins comme SOL, DOGE ou AVAX prennent de l’avance, et les volumes repartent progressivement. La dominance de Bitcoin reste élevée, mais l’écart se resserre. À voir si les choses se confirment dans les prochains jours.

À lire aussi :