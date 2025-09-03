La société Bitcoin des Winklevoss entre en Bourse à Amsterdam

Pour Résumer

La société Bitcoin Treasury N.V.fera son entrée en Bourse sur Euronext Amsterdam.

Elle détient plus de 1 000 BTC et vise une valorisation à 72 % au-dessus de sa cible.

L’opération marque une nouvelle étape dans l’institutionnalisation de Bitcoin.

Une introduction silencieuse, mais stratégique

La nouvelle a été annoncée discrètement, mais elle pèse lourd. La société Treasury, spécialisée dans la gestion d’actifs exclusivement en Bitcoin, s’introduit en Bourse via une fusion inversée avec l’entreprise néerlandaise MKB Nedsense.

L’opération, validée par les actionnaires, va donner naissance à une nouvelle entité cotée sous le nom de Treasury N.V., avec le ticker TRSR sur Euronext Amsterdam.

Treasury détient actuellement plus de 1 000 BTC, soit l’équivalent de plus de 110 millions de dollars aux prix actuels. L’entreprise se positionne comme une société de réserve numérique (à la manière de Strategy), construite uniquement sur la conviction que Bitcoin est un actif souverain, supérieur à l’or, au dollar et à toute autre forme de trésorerie traditionnelle.

Le plus surprenant ? La valorisation visée s’élève à 72 % au-dessus du prix actuel de Nedsense. Autrement dit, le marché anticipe déjà une prime de confiance massive sur cette entreprise sans activité commerciale traditionnelle, mais dotée d’un trésor en Bitcoin.

Dans un monde où les marchés scrutent chaque taux d’intérêt, chaque publication macro, voir une structure purement Bitcoin entrer en Bourse est un événement à part entière.

Les frères Cameron et Tyler Winklevoss, fondateurs de Gemini et figures historiques de la crypto-sphère, figurent parmi les soutiens du projet. Leur implication n’est pas directe, mais leur réseau et leur capital-risque ont largement contribué à l’essor de cette structure. Et leur nom suffit à faire monter la température.

Bitcoin devient un actif de bilan à part entière

L’introduction en Bourse de Treasury marque un changement de paradigme. Jusqu’ici, la présence de Bitcoin dans les bilans d’entreprises cotées restait marginale. Strategy, Tesla, ou plus récemment certaines holdings asiatiques ont ouvert la voie.

Mais aucun acteur ne s’était présenté comme une société cotée construite exclusivement autour du Bitcoin. Treasury N.V. est la première à franchir ce cap.

Le choix d’Amsterdam n’est pas anodin non plus. Le cadre européen, plus souple sur certaines exigences réglementaires, permet ce genre d’opérations sans les délais imposés par les marchés américains. Euronext devient donc un terrain de jeu pour l’expérimentation financière autour du Bitcoin, loin du théâtre politique de Washington et des hésitations de la SEC.

Pour les investisseurs institutionnels, cette cotation offre un nouveau moyen d’acceder a Bitcoin, sans passer par les ETF ou certaines plateformes d’échange.Cela pourrait séduire des fonds d’investissements jusqu’ici restés à l’écart du marché crypto pour des raisons de conformité.

Mais c’est aussi un test. Le marché acceptera-t-il d’acheter une société sans modèle économique classique, sans croissance organique, simplement dotée d’un portefeuille Bitcoin ? La réponse dépendra autant de la trajectoire du BTC que de la capacité de Treasury à justifier sa gestion, sa gouvernance et sa transparence.

Un succès ouvrirait la voie à d’autres structures similaires. Un échec poserait une question plus large : le Bitcoin peut-il réellement s’intégrer dans le tissu financier traditionnel sans se dénaturer ?

Pour l’instant, le pari est lancé. Et les projecteurs sont braqués sur Amsterdam.

