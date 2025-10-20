LIVE – Reprise du marché, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP … – Toute l’actualité du 20 octobre 2025

Pour Résumer

Après plusieurs jours dans le rouge, le marché crypto reprend des couleurs.

Bitcoin et Ethereum regagnent des niveaux clés autour de 110 000 $ et 4 000 $.

Solana et XRP suivent le mouvement, signe d’un retour progressif de la confiance.

Ce lundi, le marché crypto souffle enfin. Après une semaine marquée par des liquidations massives et une chute généralisée, la tendance s’inverse ce 20 octobre.

La capitalisation globale repasse au-dessus des 3,77 milliards de dollars, soit une progression d’environ 4.60 % sur 24 heures. Ce rebond, encore timide, marque un retour à l’optimisme mesuré après des jours de tension extrême.

Les investisseurs saluent l’allègement des tensions entre Washington et Pékin, qui semble calmer la nervosité sur les actifs à risque. L’indice de sentiment « Fear & Greed », toujours ancré autour de 30, indique néanmoins que le marché reste prudent.

Bitcoin se stabilise au-dessus des 110 000 $, gagnant 4.56 % sur la journée. Après être tombé vers 106 000 $ ce week-end, le BTC retrouve un certain équilibre technique, soutenu par une reprise du volume et une réduction des positions vendeuses sur les dérivés.

De son côté, Ethereum reprend également de la vigueur, franchissant à nouveau la barre symbolique des 4 000 $. Le prix a augmenté de près de 4.5 % sur 24 heures et semble se stabiliser. Comme souvent dans ces phases, ETH agit comme baromètre du sentiment global, et son maintien au-dessus de 3 900 $ reste un signe encourageant.

En ce qui concerne Solana, le token confirme la tendance positive avec une hausse d’environ 4.9 % sur 24h. Solana reste cependant plus volatile que Bitcoin ou Ethereum, et les traders restent attentifs à la solidité de ses supports techniques.

Enfin, XRP profite lui aussi de l’accalmie, son prix tournant autour de 2,4 $. Après un recul brutal la semaine précédente, la cryptomonnaie semble retrouver, elle aussi, une once de stabilité. Les volumes repartent légèrement à la hausse, preuve que la confiance n’a pas totalement disparu.

Le marché n’est pas encore sorti d’affaires, mais la correction brutale semble s’essouffler. La prudence reste de mise, les indicateurs techniques ne montrent pas encore de renversement structurel, mais le ton a changé.

