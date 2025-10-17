Ripple met 1Md$ sur la table pour renforcer son stock de XRP

Pour Résumer

Ripple prépare une levée d’1 milliard de $ pour racheter et stocker XRP.

L’opération ferait de l’entreprise un acheteur structurel de son propre token et renforcerait sa crédibilité auprès des trésoriers corporate.

Avec GTreasury, Ripple pose les bases d’une gestion d’actifs numériques à long terme.

Un rachat de 1 Md$ qui peut rebattre les cartes

Vu aux prix actuels, 1 Md$ représente plusieurs centaines de millions de XRP potentiels à sortir du marché flottant.

Pour une communauté habituée à scruter l’équilibre entre offre disponible et poches de demande, le message est clair : Ripple veut formaliser un acheteur récurrent, distinct de ses flux opérationnels.

Si la dynamique se met en route, elle structurera des achats en régime de croisière plutôt qu’une pointe opportuniste, ce qui pèse sur la microstructure au fil des mois.

Le timing n’est donc pas neutre. XRP reste en retrait en matière de « corporate treasuries » par rapport au duo BTC et ETH, alors même que des sociétés listées se dotent de réserves crypto plus visibles.

Installer un « DAT » centré sur XRP crée un précédent et envoie un signal aux émetteurs, aux teneurs de marché et aux desks d’entreprises qui réfléchissent à la diversification de leurs trésoreries numériques.

L’ingénierie financière : un SPAC pour un DAT adossé à l’XRP

D’après les fuites, la levée passerait par un SPAC, avec un montage où Ripple apporterait aussi une partie de ses propres jetons.

Ripple n’a pas commenté officiellement à ce stade.

La réussite d’une telle opération se jugera à trois éléments très concrets : la transparence des mandats, la prévisibilité des flux d’achat et la discipline à ne pas arbitrer court terme contre long terme quand la volatilité s’emballe.

En retour, le marché obtient une contrepartie identifiée, capable de lisser des phases de faiblesse et d’absorber des poches d’offre.

Réserves et burn potentiel : ce que disent les chiffres

Le point de départ reste massif. Ripple déclarait au printemps détenir plus de 4,5 milliards d’XRP en « liquid holdings », avec environ 37 milliards supplémentaires sous séquestre, libérés chaque mois puis en partie retournés.

Le flottant circulant dépasse 59 milliards. Une nouvelle trésorerie dédiée viendrait s’additionner à cet édifice et pourrait, à la marge, réduire l’offre effectivement disponible si les achats sont soutenus et conservés.

Dans le même temps, l’acquisition de GTreasury pour 1 Md$ donne à Ripple des rails industriels côté entreprises : gestion des soldes, cash pooling, connecteurs bancaires, et une brique pour opérer des actifs numériques en trésorerie, y compris stablecoins et dépôts tokenisés.

Pour un émetteur qui veut convaincre le monde corporate, c’est un levier de crédibilité autant qu’un produit.

Le pari trésorerie d’entreprise

Si elle se confirme, la manœuvre place Ripple dans un rôle double : opérateur d’infrastructure pour trésoriers et accumulatrice structurée de XRP. La combinaison peut attirer d’autres bilans à se positionner, ne serait-ce que pour tester des use cases sur des rails déjà outillés.

Elle suppose aussi de la finesse réglementaire et de la sobriété produit : règles claires sur l’usage de la réserve, contrôle des conflits d’intérêts, et visibilité on-chain suffisante pour rassurer les contreparties.

Reste l’inconnue habituelle : la trajectoire de prix ne se décrète pas. Un DAT n’efface ni la cyclicité crypto ni les chocs macro.

En revanche, il ajoute un acteur patient au carnet. Avec GTreasury pour vendre la suite logicielle aux corporates et un réservoir d’achats potentiels au long cours, Ripple se dote d’un jeu plus complet.

La balle est désormais du côté de l’exécution : formaliser le véhicule, publier les règles du jeu, et démontrer que l’outil est là pour stabiliser un socle de demande, pas pour « trader » les méandres du marché.

Si l’équation tient, l’effet dépasse le seul ticker.

Un émetteur qui professionnalise la trésorerie d’actifs numériques et balise une réserve stratégique crédible peut changer la manière dont les entreprises abordent XRP : non plus comme un pari opportuniste, mais comme une ligne de trésorerie régie par des procédures et des contrôles.

À ce niveau de jeu, les mots comptent peu. Les tickets et la cadence parleront à leur place.

