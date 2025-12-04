Fusaka est officiellement déployé : quel impact pour Ethereum ?

Pour Résumer

La mise à jour Fusaka introduit le PeerDAS, augmentant considérablement la capacité de données et la scalabilité d’Ethereum.

Les rollups pourront traiter plus de transactions et réduire leurs frais.

Fusaka pose les fondations techniques pour les futures mises à niveau.

Fusaka arrive enfin : ce que contient cette mise à jour

Ce mercredi 3 décembre 2025, la mise à niveau tant attendue, baptisée “Fusaka”, a enfin vu le jour. Et pour la communauté, c’est un vrai moment charnière. Au cœur de cette update se trouve une innovation clé : le PeerDAS (Peer Data Availability Sampling). Grâce à ce système, ils peuvent augmenter le débit global sur le réseau Ethereum.

Le déploiement se fera de manière progressive et prudente. La capacité des blobs de données augmentera par étapes. Une première mise à niveau, prévue le 9 décembre, portera ainsi l’habilité maximale à 15 blobs par bloc, contre 9 auparavant. Ensuite, une autre étape en janvier visera les 21 blobs.

1/ Fusaka is coming December 3rd. Ethereum’s next major upgrade shows that the network can grow to meet global demand, without compromising on decentralization or permissionlessness. Whether you’re a user, builder, institution, or operator, here’s how Fusaka will impact you. pic.twitter.com/FKsqdZiwMM — Ethereum (@ethereum) November 28, 2025

Cette avancée technique représente même une forme de « sharding« , un rêve pour la communauté Ethereum depuis 2015, comme l’a souligné Vitalik Buterin lui-même. Ce dernier a également présenté récemment Kohaku, une boîte à outils pensée pour rendre Ethereum beaucoup plus confidentiel.

Un vrai coup de boost pour Ethereum

Avec Fusaka, les rollups gagnent un sérieux avantage. Grâce à PeerDAS, ils peuvent envoyer jusqu’à 8 fois plus de données qu’avant. Et ce chiffre impressionne, car les rollups sont déjà le principal moteur de scalabilité du réseau. Plus de données, c’est plus de transactions traitées, et donc moins de congestion.

Du coup, les frais sur les solutions layer-2 comme Arbitrum ou Optimism devraient baisser. Peut-être pas immédiatement, mais la tendance semble claire. De nombreux analystes évoquent déjà une réduction notable, parfois même une division des coûts par 2 ou par 3, selon les cas. Et pour les utilisateurs, payer moins reste souvent la priorité.

Fusaka simplifie aussi la vie des développeurs avec la proposition d’amélioration EIP-7935, qui augmente la limite de gaz par bloc à 60 millions. Les rollups pourront évoluer plus vite, avec moins de limites, laissant place à des projets d’applications plus ambitieuses.

De nombreuses équipes parlent déjà de dApps plus ambitieuses, plus interactives et plus accessibles. Si tout se passait bien, l’écosystème pourrait connaître une nouvelle vague d’innovation.

Au-delà de Fusaka : les fondations du futur

D’autres améliorations techniques passent presque inaperçues, mais sont essentielles. Par exemple, l’EIP-7951 ajoute le support natif d’un type de signature cryptographique très répandu.

En pratique, cela permettra bientôt de signer des transactions avec une simple biométrie, comme la reconnaissance faciale sur smartphone. L’expérience utilisateur entre dans une nouvelle ère.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Juste après l’activation, le prix de l’ETH a grimpé de 4,3 %, frôlant les 3 200 dollars. Surtout, le volume d’échanges a explosé, passant de 28,2 à 32 milliards de dollars en seulement 6 heures. Cette hausse montre que les investisseurs ont confiance, notamment les gros portefeuilles qui ont continué à acheter davantage.

Fusaka pose essentiellement les bases de l’avenir. Les développeurs le répètent : les effets complets se déploieront sur plusieurs mois. Selon Paul Brody de l’Enterprise Ethereum Alliance, ces fondations préparent carrément Ethereum à gérer « un trillion de transactions par jour« .

La prochaine grande mise à niveau, Glamsterdam, est déjà en prévision pour 2026. En tout cas, Ethereum ne cesse d’innover, le pays Bhoutan a même misé près d’un million et devenu un validateur du réseau.

