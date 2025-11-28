LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP sous tension, le marché crypto en suspens – Toute l’actualité du 28 novembre 2025

Pour Résumer

Le marché plafonne autour de 3,13 milliards tandis que les volumes se contractent fortement.

Bitcoin défend la zone des 91 000 $, point d’équilibre qui conditionnera les prochains jours.

XRP et Ethereum se contentent d’accompagner la consolidation.

Bitcoin tente de tenir sa ligne au-dessus de 91 000 $

Bitcoin se stabilise autour de 91 600 $ en cette matinée du 28 novembre, une zone devenue un véritable baromètre du marché. Hier encore, le rebond à 91 000 $ avait alimenté l’espoir d’un vrai retour, mais la réalité demeure plus sobre : le marché manque de volume, les entrées de capitaux sont timides et les investisseurs restent prudents.

Cette consolidation dans le couloir des 90 000 $ – 91 000 $ n’est pas anodine : elle agit comme un pivot technique dont dépend la suite. Si le seuil tient, Bitcoin pourrait envisager un mouvement en direction de 95 000 $, voire un test des 100 000 $ selon certaines projections.

Ethereum et XRP avancent sans conviction

Ethereum évolue à son tour dans une dynamique de calme relatif. Lors du mouvement haussier d’hier, l’actif avait gagné près de 4 % pour revenir autour de 3 030 $, mais le souffle est vite retombé. ETH demeure stable, sans casser de niveaux clés, ni à la hausse ni à la baisse.

Cette apathie démontre bien un marché à l’écoute des indicateurs macroéconomiques : tant que les volumes ne réaugmentent pas et que Bitcoin lui-même rechigne à décoller, Ethereum peine à construire un véritable momentum.

Il en va de même pour XRP, qui reste stable à 2,20 $. Les indicateurs techniques renforcent l’idée d’un marché crispé. Certains analystes évoquent même un possible retour vers 1,50 $ si le repli s’accentue.

Tout n’est pas perdu pour autant : la zone des 2,23 $ reste la clé pour relancer une dynamique haussière, mais tant qu’elle n’est pas reconquise, la trajectoire reste orientée vers la prudence.

La tonalité générale est claire : la crypto est en suspens, dans un mélange de consolidation, de faibles volumes et d’attentisme. Le prochain mouvement pourrait être brutal dans un sens comme dans l’autre, et tout dépendra de la capacité de Bitcoin à préserver son support central autour de 91 000 $.

En parallèle, la stabilité de XRP et la neutralité d’Ethereum illustrent un marché qui retient son souffle. Le prochain catalyseur, macro, réglementaire ou technique, pourrait rapidement donner la direction.

