LIVE Bitcoin, Hyperliquid, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 11 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin se maintient vers 105 000 dollars, dans un marché qui attend un signal clair.

Hyperliquid travaille à élargir son rôle en plateforme DeFi complète.

Bitcoin Hyper poursuit sa prévente tandis que Pi Network tente de stabiliser son modèle de valeur.

Un marché en attente d’élan

Le marché crypto marque une pause. Après quelques secousses récentes, les prix se stabilisent et reviennent dans des zones déjà connues. L’ambiance n’est ni franchement optimiste ni franchement négative. La capitalisation totale reste solide. Mais, les volumes, eux, se font discrets. Le marché ne pousse pas vers le haut, mais il ne cède pas non plus.

Bitcoin gravite actuellement autour des 105 000 dollars. En effet, cette zone cristallise la rencontre des acheteurs et des vendeurs, au-delà de laquelle le seuil de 100 000 dollars constitue la limite à ne pas franchir. Tant qu’il est tenu, le marché reste stable.

S’il lâche, la pression pourra revenir. Mais un message institutionnel, politique ou économique pourra casser ce schéma.

Hyperliquid, Bitcoin Hyper et Pi Network

Hyperliquid reste dans toutes les conversations. L’arrivée d’un module de prêt et d’emprunt en testnet montre que la plateforme veut s’étendre, devenir un environnement plus large qu’un simple échange.

On note aussi des entrées de capitaux importantes, plusieurs millions sur certaines sessions. Cela laisse penser que des stratégies sérieuses se mettent en place autour de cet écosystème.

Pi Network, de son côté, poursuit son travail sur la stabilité du prix. Le token tourne autour de 0,23$. La communauté est très large, très active. Le projet tente de poser les fondations d’une valorisation durable. Mais la question demeure : la demande réelle suivra-t-elle ? Une communauté suffit à démarrer, mais pas véritablement à tenir dans la durée.

À l’opposé, Bitcoin Hyper continue sa prévente. Plus de 26,8 millions de dollars ont déjà été levés et le prix reste encore aujourd’hui très abordable, seulement 0.013$. L’attrait est clair. La validation du marché secondaire pourrait désormais jouer un rôle clé pour transformer ce potentiel en valeur concrète et faire exploser le token avant 2026.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Bitcoin Hyper, Hyperliquid, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.