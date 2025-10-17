L’effondrement de Pi Network depuis le listing

Pour Résumer

Le token a glissé de sommets euphoriques à des pertes supérieures à 90 %.

La liquidité s’est contractée, exposant une pression vendeuse persistante.

Le projet tente de relancer le récit avec des annonces d’écosystème, sans rebond durable.

La chronologie d’un retournement

Le lancement a commencé comme un manifeste de puissance. Les premières cotations du token PI proche des 3$ reflétaient une attente accumulée pendant des années de minage mobile et d’adhésion communautaire. Dans les heures et les jours qui ont suivi, le prix a été extrêmement volatil. Il a connu des envolées flash, suivies de répliques tout aussi violentes.

Le marché a rapidement exigé des preuves : liquidité profonde, calendrier clair des déverrouillages, mécanismes d’utilité palpables, visibilité sur l’ouverture complète du réseau. À mesure que ces réponses tardaient, la courbe de prix a basculé et les vagues de prise de profit se sont enchaînées. Le narratif a cédé la place à la mécanique, et la mécanique a écrasé le narratif.

Ce changement de régime s’est clairement vu. Les impulsions haussières se sont raccourcies d’un coup. Le token a alors glissé vers une zone basse où chaque rumeur technique ou communautaire déclenchait des oscillations stériles.

La capitulation s’est traduite par un prix revenu proche de 0,20 $, bord inférieur d’une fourchette où le marché teste encore la profondeur réelle de la demande.

Dans cette phase, la comparaison avec d’autres listings « grand public » est assez éclatante. Les tokens portés par un usage déjà actif ou par des cash-flows mesurables ont mieux résisté. Pi Network, lui, a dû affronter un décalage entre la taille de sa communauté et la maturité économique de son écosystème.

Et maintenant ?

La zone de travail proche de 0,20 $ agit désormais comme un véritable laboratoire : elle teste la patience des acheteurs, évalue la conviction des vendeurs et vérifie la capacité du projet à créer des flux entrants sans anneaux spéculatifs.

Les regroupements de volumes sur des paliers réguliers, la contraction progressive de la volatilité et la montée d’un socle d’utilisateurs payants sont les signes à guetter.

La leçon de cet effondrement est limpide : un lancement ne suffit pas à faire une économie en crypto. Les réseaux qui survivent sont ceux qui délivrent, alignent les incitations et respectent la logique des marchés.

Pi Network possède une base rare par sa taille et sa notoriété. La convertir en traction économique est la condition d’un retour durable. À défaut, le prix restera forcément un reflet fidèle de la défiance actuelle.

Le film n’est pas terminé pour autant. La crypto a déjà vu des actifs renaître après des purges semblables, lorsque la liquidité se réinstalle et que l’utilité s’additionne. Le prochain chapitre dépend moins d’un coup d’éclat que d’une cadence d’exécution.

Si cette cadence s’affirme, le marché accordera une nouvelle chance. S’il doute, la zone basse prolongera son règne. Dans un cas comme dans l’autre, l’épisode Pi Network restera une étude de cas : celle d’un projet passé de l’euphorie au réel, et qui doit désormais prouver que sa communauté peut devenir une économie décentralisée réelle.

