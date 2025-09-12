Solana vers un stablecoin natif ? Galaxy injecte 1,65 milliard

Pour Résumer

Forward Industries injecte 1,65 milliard de dollars dans SOL.

Mert Mumtaz propose un stablecoin natif Solana, conçu pour rediriger les rendements de réserve directement vers SOL.

Le GENIUS Act redéfinit le cadre réglementaire, en classant les stablecoins de paiement hors de la juridiction de la SEC et de la CFTC.

Pourquoi un stablecoin Solana est une évidence

Mumtaz critique directement ce qu’il appelle une « fuite de rendement » sur Solana.

Il affirme que, selon le GENIUS Act américain, les stablecoins peuvent être échangés librement et que les émetteurs se battent agressivement pour des parts de marché—il cite la récente ruée façon “Bachelor” entre grandes entreprises de stablecoins pour attirer les utilisateurs.

« Si vous refusez d’ancrer un stablecoin centré sur Solana, alors regardez du côté des Digital Asset Treasury (DAT)… Le DAT agit littéralement comme une machine à acheter le token sous-jacent. »

Cette approche entre en collision avec la lettre de la nouvelle loi américaine. Le GENIUS Act, signé en juillet, classe les « payment stablecoins » comme ni des titres financiers ni des commodités au niveau fédéral. Il confie leur supervision principalement aux régulateurs bancaires et les exclut explicitement de la juridiction de la SEC et de la CFTC.

En résumé : le terme « commodité » utilisé par Mumtaz relève de la rhétorique, pas du droit.

Pourtant, le détail économique le plus marquant de la loi—les stablecoins ne peuvent pas transmettre d’intérêts aux détenteurs—signifie que les émetteurs (ou leurs structures affiliées) captent les revenus de réserve et décident de leur usage. Mumtaz veut justement que ce levier serve Solana.

Quelques heures plus tard, KAST relève publiquement le défi. Le CEO et cofondateur propose d’allouer 101–103 % des revenus d’intérêts générés par USDK sur Solana pour racheter du SOL.

L’app et la carte de KAST ciblent déjà les paiements en stablecoins à l’échelle mondiale.

Le mécanisme proposé reste simple : un stablecoin USD natif génère du rendement de réserve (par exemple via des T-bills) au niveau de l’émetteur ; une structure DAT engage ensuite ce flux de revenus pour acheter du SOL sur le marché, puis le brûle ou le réinjecte dans des programmes de l’écosystème.

La guerre des stablecoins atteint Solana

Mumtaz vise directement l’économie de USDC et la Base L2 de Coinbase avec sa critique sur le financement du concurrent. Coinbase et Circle se partagent les revenus de réserve de USDC, une source de revenus majeure pour Coinbase depuis le rebond de l’offre de stablecoins.

Coinbase a incubé Base, une Layer-2 Ethereum devenue rapidement un hub à fort débit pour l’activité on-chain.

Rien d’illégal là-dedans—les conditions de USDC sont claires—mais pour les puristes de Solana, il reste stratégiquement sous-optimal de laisser des milliards de transactions en stablecoins sur Solana générer des profits pour des émetteurs qui les réinvestissent ensuite dans l’infrastructure d’un rival.

C’est le « problème simple » que Mumtaz veut résoudre, soit par l’ancrage d’un stablecoin Solana, soit (plus probablement) par une compétition entre émetteurs et DATs.

Tushar Jain, cofondateur et managing partner de Multicoin Capital, approuve sur X. Selon lui, l’un des meilleurs aspects de la culture Solana, c’est d’adopter les bonnes idées d’autres écosystèmes.

One of the best things about Solana's culture is adopting good ideas from other ecosystems. Hyperliquid's idea to encourage stablecoin issuers to buy HYPE with USDH interest is a powerful way to drive REV. Why should Circle keep all of the interest revenue from USDC on Solana? https://t.co/APUe2JJ9sv — Tushar Jain (@TusharJain_) September 10, 2025

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une proposition—aucun SIP ni vote de gouvernance ne vise à « ancrer » quoi que ce soit au niveau du protocole, et Mumtaz insiste sur une approche DAT pilotée par le marché.

Que la proposition prenne la forme d’émetteurs concurrents promettant des rachats, d’un stablecoin « écosystémique » canonique, ou d’un programme de trésorerie modulaire, le but reste clair : stopper la fuite de rendement, et le rediriger vers SOL.

Forward industries mise sur Solana

Forward Industries vient de faire sensation dans le monde crypto en finalisant un placement privé massif de 1,65 milliard de dollars. Ce financement vise exclusivement l’achat de Solana (SOL), l’une des plateformes blockchain layer-1 les plus performantes du marché.

Ce mouvement stratégique reflète une confiance institutionnelle croissante dans le potentiel à long terme de Solana.

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL. In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges. According to an announcement, Forward Industries recently completed a $1.65B private placement to fund the… pic.twitter.com/cdLFmYcSHq — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2025

Galaxy Digital, société de services financiers spécialisée dans les cryptomonnaies, soutient directement cette acquisition. Au cours des 12 dernières heures, Galaxy Digital a retiré plus de 1,45 million de tokens SOL—soit environ 326 millions de dollars—des plateformes d’échange centralisées.

Ce retrait massif suggère un transfert vers du cold storage, probablement dans une optique de conservation à long terme dans le cadre de la stratégie d’acquisition.

Pourquoi Solana ? Pourquoi maintenant ?

Solana attire de plus en plus grâce à son haut débit, ses faibles coûts de transaction et ses écosystèmes DeFi et NFT en pleine expansion. Alors que les frais de gaz sur Ethereum restent problématiques, Solana propose une alternative plus rapide et moins coûteuse, qui séduit de plus en plus de développeurs et d’utilisateurs.

Des acteurs institutionnels comme Forward Industries semblent saisir cette opportunité. En misant plusieurs milliards sur SOL, ils s’alignent sur l’idée que Solana pourrait devenir un acteur central dans la prochaine vague d’innovation blockchain.

Source : CoinGecko

