LIVE – Bitcoin, Bitcoin Hyper, XRP, Ethereum… – Toute l’actualité du 19 août 2025

Bitcoin reste solide autour de 114 900 $, malgré un sentiment en repli.

Ethereum consolide au-dessus des 4 200 $, soutenu par une dynamique institutionnelle.

XRP rebondit à 3 $, niveau psychologique clé pour la communauté.

Bitcoin et Ethereum, entre consolidation et signaux institutionnels

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 114 900 $, après un plus haut intrajournalier proche de 117 000 $. La tendance immédiate reste marquée par une phase de consolidation, mais l’appétit des institutionnels continue d’apporter un soutien.

MicroStrategy et MetaPlanet poursuivent leurs achats, confirmant que les grands acteurs accumulent toujours du BTC. Cependant, le sentiment du marché reste faible, autour de 36 %, ce qui freine pour l’instant tout rallye durable.

Parallèlement, Ethereum se maintient au-dessus de 4 200 $. Ce niveau témoigne d’une résilience impressionnante, surtout après un pic récent à près de 4 700 dollars. Ce dynamisme est renforcé par son rôle croissant dans les stratégies institutionnelles américaines, où l’actif est désormais perçu comme un pilier aux côtés du Bitcoin.

Mais au-delà des prix, Ethereum bénéficie aussi d’un intérêt stratégique, puisqu’il est intégré à des initiatives de réserve numérique à dimension macroéconomique.

XRP défend les 3 dollars tandis que Bitcoin Hyper électrise les presales

XRP affiche un prix actuel de 3 $, marquant un rebond qui attire l’attention. Ce seuil psychologique agit comme un point d’ancrage, même si certains analystes anticipent encore un possible retour vers 2,80 $, voire plus bas.

Cependant, la hausse des volumes, en progression de près de 94 %, laisse penser qu’une phase d’accumulation est en cours. Pour de nombreux investisseurs, ce niveau représente donc moins une alerte qu’une opportunité d’entrée stratégique.

Parallèlement, Bitcoin Hyper s’impose comme une brique complémentaire : Layer-2 orienté performance sur Bitcoin, pensé pour des usages plus rapides et programmables. Son presale au-delà de 10 M attire une communauté active ; cependant, c’est surtout l’architecture technique qui intrigue avec VM Solana et ZK-rollups pour concilier débit et sécurité du réseau Bitcoin.

Mais l’enjeu est ailleurs : apporter à l’écosystème BTC des rails pour DeFi, NFTs et dApps sans renoncer à l’ADN de la réserve de valeur. Autrement dit, un turbo pour Bitcoin, calibré pour l’adoption.

