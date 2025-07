Matador Technologies vise 6 000 Bitcoins via nouvelle stratégie de trésorerie

L’objectif ultime de Matador Technologies est d’atteindre 6 000 BTC d’ici 2027. Donc, la société deviendra l’une des 20 principales détentrices institutionnelles de Bitcoins au niveau mondial.

L’entreprise détient actuellement 77,4 BTC avec leur équivalent en actifs. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de Matador Technologies, des plans pour accumuler 1 000 BTC d’ici 2026 ont été élaborés. Par la suite, d’ici 2027, 6 000 BTC seront aussi accumulés.

Le conseil d’administration a qualifié ces objectifs de déterministes, mais prévisionnels. Alors, il confirme qu’il n’y avait aucun engagement financier.

Matador a calculé que ce fonds pourrait être entièrement acquis en Bitcoins. C’est dans le cadre de l’autorisation actuelle de 900 millions de dollars canadiens. C’est environ 5 934 BTC acquis à un prix moyen de 151 659 dollars canadiens.

🚀 Big news from Matador Technologies: our Board has green‑lit a long‑term Bitcoin treasury acquisition strategy, targeting 6,000 BTC by 2027, with an interim goal of 1,000 BTC by 2026—all firmly grounded in balance‑sheet prudence & discipline.

— Matador Technologies (@buymatador) July 16, 2025