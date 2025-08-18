Meliuz, Bitcoin Treasury d’Amérique Latine, arrive sur les marchés US

Pour Résumer

Meliuz se liste sur OTCQX aux USA.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Latam dope l’adoption institutionnelle crypto.

Meliuz : un pionnier crypto s’exporte

Meliuz fait des vagues. En effet, le 15 août 2025, la fintech brésilienne, pionnière du Bitcoin Treasury en Amérique Latine, finalise sa cotation sur l’OTCQX sous le ticker MLIZY.

Par ailleurs, cette expansion permet aux investisseurs US d’acheter des American Depositary Receipts (ADR), chaque ADR valant deux actions brésiliennes (CASH3), via JPMorgan Chase. Effectivement, Meliuz, avec 595,7 BTC en réserve, vise à séduire les capitaux étrangers.

D’ailleurs, cette stratégie s’appuie sur un rendement BTC de 908 %, plaçant Meliuz au 46e rang mondial des entreprises cotées détenant du Bitcoin.

Cependant, la volatilité du BTC, avec un RSI à 61, pourrait freiner les gains à court terme. Par ailleurs, l’absence d’émission de nouvelles actions maintient la discipline financière, renforçant la visibilité mondiale.

Effectivement, ce move s’aligne sur la mission de Meliuz : maximiser le Bitcoin par action tout en développant son écosystème cashback.

Le marché crypto en ébullition

Ce lancement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %

. Effectivement, Meliuz, avec 22 millions de clients et un profit de 1,4 million de dollars au Q2 2025, attire l’attention des fonds US, comme ceux suivant MicroStrategy.

D’ailleurs, la loi brésilienne de 2022, clarifiant les cryptos, a boosté l’adoption institutionnelle, avec 8,5 milliards de dollars de financements publics-privés.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Par ailleurs, l’OTCQX, avec ses 12 000 actifs et 2,2 milliards de dollars échangés quotidiennement, offre alors une liquidité qui est accrue.

Effectivement, Meliuz pourrait capter 5 % des flux crypto US d’ici 2026.

Perspectives : un modèle pour l’Amérique Latine ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, Israel Salmen, PDG de Meliuz, voit cette cotation comme une porte vers des investisseurs institutionnels, renforçant la stratégie Bitcoin Treasury.

Par ailleurs, BTG Pactual estime un EBITDA de 65 millions de reais en 2025, avec un prix cible de 9 reais par action. Effectivement, l’arbitrage entre B3 et OTCQX pourrait doper la liquidité, attirant 1 milliard de dollars de capitaux étrangers.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les exigences strictes de l’OTCQX, comme la transparence, restent des défis.

Ce move positionne Meliuz comme un modèle pour les firmes Latam, mais la prudence reste de mise.

