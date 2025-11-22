MSCI veut exclure Strategy. L’entreprise est-elle en danger ?

Pour Résumer

MSCI envisage d’exclure les « Digital Asset Treasury Companies » dont plus de 50 % des actifs sont en cryptomonnaies, avec MSTR au cœur de la liste.

Strategy (ex-MicroStrategy), plus grosse trésorerie Bitcoin cotée avec 649 870 BTC, voit son modèle remis en question alors que son action a déjà fortement chuté.

Un retrait des indices MSCI pourrait provoquer plusieurs milliards de dollars de ventes forcées sur MSTR, tout en restant soumis à une décision finale en janvier 2026.

MSCI, Strategy et la consultation sur les DATC

Pour rappel, MSCI est un des fournisseurs d’indices les plus importants au monde. MSCI propose notamment les indices MSCI World et MSCI USA. Ce sont des paniers regroupant des actions.

Chaque panier forme ainsi une seule entité, dont on peut suivre le cours. MSCI fait une sorte de moyenne entre plusieurs actions, et cela crée un indice qui a son propre cours.

Quand l’indice monte, cela signifie qu’en moyenne, les actions qu’il regroupe montent.

Les fonds indiciels et les ETF fournis par MSCI représentent 18 000 milliards de dollars d’actifs. Énormément d’investisseurs placent leurs capitaux via ces indices.

Les investisseurs s’exposent ainsi à un panier d’actions global et diversifient leurs investissements. Ils lissent aussi leur risque.

MSCI décide donc parfois de retirer ou d’ajouter certaines actions à ses indices. Il faut ajouter que beaucoup d’autres fonds copient MSCI.

Donc quand MSCI veut retirer une action de l’un de ses indices, ceux qui copient MSCI doivent faire pareil. Cela crée ainsi des retraits dans d’autres indices par ricochet.

Être enlevé d’un indice MSCI est très négatif pour une entreprise. En effet, des millions d’investisseurs ne seront alors plus exposés à cette dernière, via l’indice en question.

C’est une perte latente colossale.

Le 10 octobre dernier, MSCI a mis à jour une consultation sur les « DATC », ou « Digital Asset Treasury Companies ». Pour rappel, le 10 octobre dernier a été une date noire pour les cryptomonnaies.

En effet, plus de 20 milliards de dollars ont été liquidés en quelques heures seulement. Des millions de positions longues ont été réduites à néant. Certains altcoins avaient alors perdu plus de 90% de leur valeur.

Cet épisode sanglant a déclenché la période morose dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.

Aujourd’hui, BTC vaut 83 000 $. Il en valait 126 000 $ quelques jours avant la cascade de liquidations qui a eu lieu le 10 octobre 2025.

Il y aurait donc un lien entre cette déclaration de MSCI et ces liquidations, et peut-être même avec le bear market dans lequel nous sommes certainement en train de nous enfoncer.

Ici, MSCI envisage donc de retirer l’action MSTR des actions auxquelles il propose de s’exposer. C’est une nouvelle extrêmement mauvaise pour Strategy.

Mais pas seulement. En effet, Strategy n’est pas la seule entreprise du secteur crypto visée, loin de là.

La liste faite par MSCI mentionne plusieurs sociétés liées à Bitcoin. Parmi elles, Mara, Hut 8, Bitcoin Group, Capital B… Elle vise les sociétés dont plus de 50% des actifs sont des cryptomonnaies.

Un retrait des indices ? Les conséquences pour MSTR

Sur le document officiel, MSCI vise les sociétés dont les actifs numériques représentent au moins la moitié du total de leur bilan.

Pour résumer, si la valeur de l’entreprise repose à plus de 50% sur des crypto, MSCI ne les acceptera pas dans ses indices.

JP Morgan vient de revenir sur cette liste, et a déclenché un vent de panique autour de l’action MSTR. La consultation de MSCI reste ouverte jusqu’au 31 décembre. La décision finale sera prise le 15 janvier 2026 au plus tard.

Pour rappel, Strategy est une grande trésorerie Bitcoin cotée. C’est une Bitcoin Treasury Company, bien qu’elle conserve son activité historique de logiciels analytiques.

À l’heure actuelle, la société détient 649 870 BTC. C’est la plus importante Bitcoin Treasury Company.

En novembre 2024, une action MSTR valait 542 $. Aujourd’hui, elle en vaut 170 $. Il s’agit donc d’une chute de presque 70 %. Alors qu’en novembre 2024, Bitcoin était au même prix qu’actuellement.

Face à cette menace de retrait, Michael Saylor répète que Strategy n’est ni un fonds, ni une simple holding.

Selon lui, Strategy n’est donc pas qu’un proxy de Bitcoin. C’est une entreprise cotée qui a un revenu annuel de 500 millions de dollars grâce à ses logiciels.

Response to MSCI Index Matter Strategy is not a fund, not a trust, and not a holding company. We’re a publicly traded operating company with a $500 million software business and a unique treasury strategy that uses Bitcoin as productive capital. This year alone, we’ve completed… — Michael Saylor (@saylor) November 21, 2025

Les conséquences d’un retrait de MSTR des indices MSCI seraient catastrophiques. Selon Bloomberg, l’inclusion de MSTR dans les indices MSCI représente environ 2.8 milliards de dollars d’achats automatiques.

Les autres fonds indiciels, qui copient par exemple MSCI, représenteraient jusqu’à 9 milliards de dollars. Si tous ces capitaux n’étaient plus investis passivement dans MSTR, cela représenterait une pression vendeuse énorme.

Néanmoins, il faut relativiser l’impact d’une telle mesure. La liste publiée par MSCI n’est pas définitive. En effet, il s’agissait d’une liste préliminaire, donnant lieu à une consultation ultérieure.

D’autre part, le seuil de 50 % de détention d’actifs crypto pourrait évoluer, pour, par exemple, être augmenté.

Enfin, les principaux actionnaires de Strategy et de MSCI sont les mêmes : Vanguard, BlackRock, State Street ou encore Morgan Stanley.

Ils ne vont pas se contredire en défavorisant les DATC dans lesquels ils sont eux-mêmes investisseurs.

Il faut aussi noter que le prix de l’action MSTR n’a pas attendu la déclaration de MSCI pour dégringoler. Cette dernière n’a pas aidé, c’est certain, mais elle n’est pas la cause de cette chute vertigineuse.

Nous allons donc surveiller la décision finale de MSCI, qui interviendra en janvier prochain.

