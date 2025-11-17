Vers un bear market ? Les ETFs Bitcoin perdent plus de 1,1 Md$

Pour Résumer

Les sorties des fonds Bitcoin cotés ont brisé l’idée d’un soutien institutionnel automatique.

Le prix peine à se stabiliser sous 100 000 $, pris entre incertitude macro et signaux techniques faibles.

Le marché reste en phase de test : ni bull confirmé, ni vrai bear, mais un terrain d’attente avant la prochaine vague de liquidité.

Des sorties massives qui cassent le narratif ETF

Depuis le début de l’année, les ETFs au comptant étaient devenus le pilier du narratif haussier sur Bitcoin. Chaque journée de flux positifs confortait l’idée que les institutionnels « rachetaient la baisse » et absorbaient l’offre sans difficulté.

Les trois dernières semaines ont cassé cette impression de mécanique à sens unique.

About $2.7b has come out of the bitcoin ETFs in the past month, new chart from @JSeyff puts it into context, and shows the two steps fwd one step back pattern, it represents just 1.5% of total assets = 98.5% of aum hanging tough. pic.twitter.com/pNlhD6pMcZ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 11, 2025

Pour la première fois depuis longtemps, il n’est plus évident de dire que « les ETFs achètent tout ce que le marché vend ». Les gros acheteurs sont moins agressifs, certains réduisent simplement leur exposition dans un contexte macro plus flou.

Un marché pris en étau entre macro et technique

La correction actuelle n’arrive pas dans le vide. Le contexte macro reste tendu, avec une banque centrale américaine qui entretient l’incertitude sur le calendrier de détente monétaire.

Tant que les marchés n’ont pas de visibilité claire sur les prochaines décisions, l’appétit pour le risque reste fragile.

Le support psychologique des 95 000$ est devenu une zone charnière. En dessous, les regards se tournent rapidement vers 90 000$, voire la zone 85 000$ si la pression vendeuse s’accélère.

Autre point surveillé par les desks de trading : la corrélation négative avec les grandes valeurs tech. Quand le Nasdaq recule, Bitcoin amplifie souvent le mouvement à la baisse.

En revanche, lorsque les actions repartent à la hausse, la crypto ne profite pas pleinement du rebond. Ce comportement nourrit l’idée d’un marché en phase de digestion plus que d’un bull run pleinement lancé.

Les signaux à surveiller pour éviter un vrai bear market

Parler de « mini bear market » revient à reconnaître que la tendance de fond n’est pas encore cassée, mais que le marché manque de carburant. Les prochaines semaines se joueront sur quelques signaux assez concrets.

Le premier, ce sont justement les flux ETF. Tant que les sorties se poursuivent à ce rythme, difficile d’imaginer un rebond durable. Un retour à des journées neutres, voire légèrement positives, serait déjà un changement de ton.

À l’inverse, une nouvelle accélération des outflows rapprocherait clairement le marché d’un scénario de bear plus classique.

Le deuxième signal sera la réaction du prix autour de cette zone actuelle.

Si Bitcoin parvient à stabiliser entre 90 000$ et 100 000$, en absorbant progressivement la pression vendeuse, la structure de marché restera compatible avec un simple mouvement de consolidation dans un cycle haussier plus long.

Enfin, il faut regarder ce qui se passe sur le reste du marché. Les ETFs Solana continuent, par exemple, d’enregistrer des entrées nettes alors même que SOL recule.

Cela montre qu’il reste des poches d’appétit pour le risque, mais que cet intérêt ne suffit plus à tirer l’ensemble du marché vers le haut.

Scénarios possibles pour la suite du cycle

À ce stade, trois trajectoires se dessinent. La première, la plus « douce », serait celle d’une consolidation prolongée. Bitcoin oscille quelques semaines dans une large fourchette, le temps que les flux ETF se stabilisent et que la macro offre un peu plus de visibilité.

La deuxième, plus brutale, serait un vrai flush de liquidité. Une cassure rapide sous les supports actuels pourrait déclencher une vague de liquidations et forcer les mains les plus fragiles à sortir.

⚡️We called the Bitcoin bottom in April.

Long before belief returned. https://t.co/kni1sm9Lym — SightBringer (@_The_Prophet__) November 16, 2025

La troisième, enfin, serait un scénario de stagnation plus inconfortable. Le prix ne s’effondre pas, mais reste coincé dans une zone moyenne, suffisamment basse pour décourager les nouveaux entrants et suffisamment haute pour que les anciens n’aient pas envie de renforcer massivement.

C’est souvent le contexte le plus difficile psychologiquement, car il érode la conviction sans offrir de signal clair.

Pour ceux qui regardent ce cycle avec un horizon de plusieurs années, la vraie question devient peut-être moins « sommes-nous en mini bear market ? » que « qui sera encore là quand la prochaine vague de liquidité reviendra vraiment ». Pour suivre l’évolution des flux institutionnels, consultez les déclarations 13F de la SEC sur les ETF Bitcoin.

