Morgan Stanley alerte : Bitcoin entre en “fall season”, prenez vos profits

Morgan Stanley estime que Bitcoin entre dans une phase “automnale”.

Le ralentissement des liquidités et la vente massive des détenteurs long terme créent une pression supplémentaire.

Malgré l’intérêt institutionnel record, la banque recommande de sécuriser ses gains avant une possible période plus froide.

Une “fall season” qui change le ton du marché

Denny Galindo, stratège chez Morgan Stanley Wealth Management, explique que Bitcoin suit généralement un cycle simple. Il parle de trois phases de montée, puis d’une phase de recul. Selon lui, nous sommes maintenant dans cette dernière étape, celle où le marché commence à perdre de son souffle. Il invite donc les investisseurs à revoir leurs positions.

Et ce changement n’arrive pas par hasard. Le 5 novembre, Bitcoin est passé sous sa moyenne mobile à 365 jours. Ce seuil sert souvent de repère pour identifier un virage de tendance. À ce moment-là, le prix est aussi tombé sous les 99 000 dollars, ce qui a renforcé l’idée d’un début de cycle plus fragile. Les stratèges y voient un signal clair : la dynamique n’est plus la même.

The significance of Bitcoin losing the 365-day MA:

It was the final confirmation to the start of the 2022 bear market. The price needs to cross back above it quickly. pic.twitter.com/9ChB28Zl5g — Julio Moreno (@jjcmoreno) November 4, 2025

De plus, Morgan Stanley observe que le marché évolue depuis plusieurs semaines dans une zone étroite. Bitcoin oscille entre 106 000 et 116 000 dollars. Cette phase latérale montre un essoufflement du mouvement haussier.

Pour la banque, ce manque d’élan confirme que la période actuelle ressemble bien à un automne du marché, un moment où la prudence redevient essentielle.

Un ralentissement des liquidités qui inquiète

L’autre point d’alerte se situe du côté des liquidités. Selon Wintermute, un acteur reconnu du marché, les flux entrants dans les stablecoins, les ETFs et les digital asset treasuries ont clairement ralenti.

Ce plateau pose un problème, car Bitcoin a fréquemment besoin d’une forte arrivée de capitaux pour maintenir son élan. Morgan Stanley insiste sur ce point, puisque ce ralentissement apparaît au mauvais moment.

Liquidity drives crypto cycles, and now, the money has stopped flowing in Stablecoins, ETFs, and DATs have grown from $180B to $560B since early 2024, but momentum has slowed Capital is rotating internally, not entering fresh → rallies die fast and breadth keeps narrowing pic.twitter.com/h9Rp2fJAcE — Wintermute (@wintermute_t) November 6, 2025

En parallèle, les détenteurs de long terme commencent à vendre. Les analyses parlent d’environ 104 000 BTC distribués chaque mois, un rythme de vente qui n’avait plus été observé depuis juillet. Les investisseurs les plus patients commencent, eux aussi, à encaisser une partie de leurs gains, ce qui montre qu’ils ne veulent plus laisser courir le risque.

Et forcément, ce mouvement crée un peu plus de pression sur le marché, qui perd peu à peu son élan. Pour Morgan Stanley, la lecture du moment est assez évidente : sans nouveaux capitaux qui arrivent, Bitcoin pourrait continuer à tourner dans la même zone de prix.

Et si les choses se compliquaient, l’actif pourrait même glisser vers 106 000 dollars, voire se rapprocher dangereusement des 100 000 dollars. En clair, la banque conseille de prendre ses profits maintenant, tant que la situation reste encore relativement calme.

L’intérêt institutionnel reste fort, mais le timing change

Pourtant, tout n’est pas pessimiste. Les grandes institutions continuent d’adopter Bitcoin. Les ETF spot Bitcoin affichent désormais plus de 137 milliards de dollars d’actifs. Les ETF Ether, eux, atteignent 22,4 milliards de dollars.

Ces chiffres montrent que l’appétit des professionnels reste solide, même si une sortie massive a eu lieu et la dynamique s’essouffle à court terme.

Michael Cyprys, un autre analyste de Morgan Stanley, rappelle d’ailleurs que Bitcoin devient un actif macro. Beaucoup l’utilisent comme une valeur refuge comme l’or ou un rempart contre l’inflation. Ce changement de perception crée une base d’investisseurs plus stable que par le passé. Cela explique pourquoi le marché ne s’effondre pas malgré le ralentissement actuel.

Cependant, l’intérêt institutionnel ne suffit pas à faire oublier le contexte. Morgan Stanley pense que la prudence est logique maintenant. L’automne est une phase de récolte.

Les investisseurs doivent protéger leurs gains avant que le marché n’entre peut-être dans une période plus froide. Le message reste donc ferme : l’heure n’est pas au pari, mais à la gestion des profits.

