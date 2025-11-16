Bitcoin forme une death cross : un rebond en perspective ?

Pour Résumer

La death cross apparaît quand la moyenne mobile 50 jours passe sous la 200 jours, confirmant une tendance déjà baissière.

Historiquement, certaines death cross ont précédé des bear markets profonds, mais d’autres ont marqué des points bas avant de forts rebonds.

Ce signal reste un indicateur parmi d’autres : il doit être combiné au contexte macro, au sentiment (Fear & Greed à 10) et à l’analyse fondamentale.

Qu’est-ce qu’une death cross ?

Une death cross est un signal d’analyse technique puissant.

Il s’agit du croisement entre la moyenne mobile 50 (short term trend) et la moyenne mobile 200 (long term trend). La moyenne court terme passe en dessous de la moyenne long terme. Concrètement, la courbe de la MM50 descend et coupe la MM200 vers le bas.

À l’inverse, la golden cross est un signal positif. Il s’agit d’une croix formée par la moyenne mobile 50 jours qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 200 jours.

On peut aussi parler de death cross sur d’autres unités de temps. Cependant, pour les actions comme pour le Bitcoin, la version daily 50/200 reste la plus suivie.

Le marché envoie alors un message simple : le prix moyen récent est désormais plus bas que le prix moyen de long terme.

Autrement dit, la dynamique se dégrade. Cela vient de se produire sur Bitcoin. C’est un signe de ralentissement du marché.

Il s’agit donc avant tout un indicateur de tendance. Lorsqu’une death cross apparaît, le marché vient d’enchaîner plusieurs semaines de baisse consécutives. Cela confirme donc le mouvement de manière visuelle et facilement détectable.

C’est un signal de prudence envoyé aux investisseurs. Ce signal est en général très négatif pour le prix de Bitcoin. En effet, de nombreux traders surveillent ce signal, et prennent leurs décisions en s’appuyant dessus.

Historiquement, cela a par exemple eu lieu en janvier 2022.

On constate que ce croisement, dans le cercle rouge, a conduit à une lente descente du prix de Bitcoin, qui s’est alors installé dans un long bear market.

Bitcoin était ainsi passé de 48 000 $ à 15 000 $, soit une baisse de 68 %.

Mais attention, cela n’est pas toujours un signal bearish.

En effet, on peut constater que ce même croisement s’est produit en avril 2025.

A suivi le rallye que nous connaissons. Bitcoin est passé de 74 000 $ à 126 000 $, soit une augmentation de plus de 69 %.

La death cross a donc cette fois-ci marqué le bottom local parfait sur le graphique du prix de Bitcoin.

Ce signal serait ainsi parfois positif ?

Cette death cross peut aussi être interprétée comme le point bas ultime avant un rebond vigoureux du prix de Bitcoin.

En effet, aujourd’hui, le Fear and Greed Index a touché des niveaux extrêmes. Il est en « extreme fear », à 10.

Nous pourrions donc avoir atteint un niveau de peur extrême, et nous serions prêts pour repartir vers de nouveaux sommets. Les précédentes death cross coïncidaient souvent avec des bottom locaux.

En moyenne, les rendements à trois, six et douze mois après une death cross sont positifs.

Mais ce schéma ne tient que si le cycle haussier est encore en cours.

Or, il semble que le cycle puisse être terminé, et que nous soyons en train d’entrer en bear market.

Cela rendrait donc cette death cross négative.

Un indicateur à mettre en perspective

Comme beaucoup d’indicateurs, il peut déclencher une prophétie autoréalisatrice.

Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs… pic.twitter.com/Rg8pSxYMva — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) November 16, 2025

En effet, le marché est baissier depuis plusieurs semaines. Une death cross apparaît donc, logiquement, puisqu’elle symbolise une tendance court terme négative, par rapport à une tendance long terme qui l’était moins.

L’apparition de cette death cross envoie à son tour un signal bearish aux investisseurs. Ces derniers vendent, et le prix continue alors de baisser.

Cet indicateur connaît de ce fait des limites évidentes. Tout d’abord, il arrive après une bonne partie du mouvement. En effet, un death cross confirme que le momentum court terme est baissier, car elle arrive après plusieurs semaines de baisses.

Par ailleurs, en période de range, les death cross et les golden cross peuvent s’enchaîner, les unes après les autres, sans donner de signal clair. Cela arrive puisque l’action de prix n’est pas claire. Les prix latéralisent, et ne donnent aucune direction affirmée.

Utiliser seulement ce signal n’est pas suffisant. Il faut le coupler à d’autres indicateurs. Une death cross est un signal d’analyse technique.

Pour être complet, il faut intégrer des éléments d’analyse fondamentale. Il faut ajouter du contexte, en incluant par exemple des données plus globales ou macroéconomiques.

Au niveau macroéconomique, la semaine prochaine, nous connaîtrons les chiffres du PMI. Le shutdown de l’administration américaine est terminé.

La Fed manque de données pour prendre une décision concernant la baisse de taux. Il lui manque les chiffres de l’inflation, et d’autres données capitales pour prendre ce genre de décision.

Aujourd’hui, environ 44 % des probabilités penchent vers une baisse des taux, et 56 % anticipent une réunion sans baisse des taux.

Le secteur de l’intelligence artificielle connaît un léger ralentissement au niveau de ses prix. Pour le moment, ce n’est pas hautement inquiétant, contrairement à ce que dit Michael Burry.

Mais ceci étant dit, il est clair que les valeurs technologiques américaines sont surévaluées. Il est difficile de penser que la macroéconomie pourrait entraîner les cryptomonnaies à la hausse.

Nous devons donc multiplier les indicateurs pour avoir l’analyse la plus juste possible.

