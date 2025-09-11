Pour Résumer

Ripple transfère 15 millions de XRP vers une adresse interne, déclenchant des spéculations sur la liquidité post-litige et les mouvements institutionnels.

L’ETF Franklin XRP freiné par la SEC, avec une décision reportée à novembre, un signal contrasté face à l’optimisme du marché.

Polymarket affiche 93 % de probabilité d’approbation, reflétant une confiance croissante malgré les obstacles réglementaires.

Un mouvement surprenant : les baleines surveillent alors que le prix du XRP glisse

La blockchain XRP Ledger a enregistré la transaction sur le Ledger #98 741 614 avec des frais minimes de 0,000015 XRP, soulignant l’efficacité du réseau.

Ripple n’a publié aucun communiqué, mais les analystes associent ce transfert à une préparation de liquidité pour les exchanges, à des mécanismes de règlement ou à l’expansion des corridors ODL (On-Demand Liquidity).

Le timing, juste après la victoire judiciaire, alimente les spéculations : Ripple se positionne pour une nouvelle phase d’adoption institutionnelle.

Malgré l’optimisme lié à la clarté réglementaire, le XRP subit la pression du marché. Il s’échange actuellement à 2,96 $, en baisse de 1,67 % sur 24h, avec un volume quotidien en chute de plus de 26 % à 4,94 milliards de dollars. Les analystes alertent sur une perte de momentum à court terme.

En outre les données graphiques montrent une zone critique entre les résistances et les supports. Un franchissement par le haut pourrait propulser le XRP, tandis qu’un échec à maintenir les supports risquerait d’entraîner une correction plus profonde. Comme on peut le voir sur Tradingview.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme XRP grimpe à 7,94 milliards de dollars, reflétant une volatilité attendue. Les baleines accumulent, et l’exposition institutionnelle continue de croître.

ETF, RLUSD et SEC

Zach Rector, analyste crypto, souligne que Ripple a restructuré ses ventes institutionnelles de XRP pendant le procès, ce qui pourrait définir le cadre des futurs ETFs XRP.

Les émetteurs d’ETF ne peuvent pas acheter directement auprès de Ripple, ce qui pousse les exchanges centralisés et les desks OTC à devenir les principales sources d’approvisionnement—accentuant la pression sur la liquidité du marché secondaire.

En parallèle, le Japon adopte le Ripple USD (RLUSD) via un partenariat avec SBI Group. En effet, RLUSD utilise le XRP pour les frais de transaction, ce qui renforce la demande on-chain.

L’accumulation des baleines et l’exposition institutionnelle via des plateformes comme le CME soutiennent une perspective haussière à long terme.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé le 10 septembre qu’elle prolongeait le délai d’examen de la proposition de Cboe BZX Exchange Inc. visant à lister et échanger l’ETF Franklin XRP. Ainsi, déposée le 13 mars 2025, la demande s’appuie sur la règle BZX 14.11(e)(4), qui encadre les parts de fiducie adossées à des matières premières.

La SEC avait déjà repoussé sa décision en avril, puis lancé une procédure formelle en juin, avec une échéance initiale fixée au 15 septembre. Conformément à la loi, la Commission dispose de 180 jours après publication au Federal Register pour statuer. Elle fixe désormais le 14 novembre 2025 comme nouvelle date limite pour approuver ou rejeter la demande.

L’intérêt institutionnel pour XRP s’intensifie

Plusieurs sociétés de gestion d’actifs ont déposé des demandes auprès de la SEC pour lancer des produits négociés en bourse (ETP) adossés à XRP. Parmi elles : Grayscale (qui souhaite convertir son XRP Trust en ETF), 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, Wisdomtree, Canary Capital, Coinshares, REX & Osprey.

Ces initiatives reflètent un intérêt institutionnel croissant. Ces ETF XRP seraient adoptés dans la foulée de l’approbation des ETF spot sur le Bitcoin et l’Ethereum.

Malgré la prudence de la SEC, le marché reste optimiste. Le 10 septembre, Polymarket affichait une probabilité implicite de 92 % pour l’approbation d’un ETF spot XRP.

Les modifications apportées aux dossiers suggèrent un dialogue actif avec les équipes de la SEC—souvent perçu comme un signal précurseur d’approbation.

Par ailleurs, des experts confirment cette tendance. Les analystes ETF de Bloomberg, James Seyffart et Eric Balchunas, maintiennent leur prévision d’approbation à 95 %, soulignant la progression des échanges entre régulateurs et acteurs du marché.

Avec les ETFs Bitcoin et Ethereum déjà en place, beaucoup considèrent qu’un produit XRP représente l’étape suivante dans l’élargissement des investissements crypto régulés.

Source : Polymarket

