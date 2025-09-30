Le nombre de millionnaires crypto explose de 40 % en un an

Pour Résumer

Une croissance à trois chiffres, malgré la volatilité

En l’espace d’un an, le nombre de millionnaires en crypto a bondi de 40 %. Ils sont désormais 241 700 à travers le monde à détenir un portefeuille dont la valeur dépasse le million de dollars en cryptomonnaies.

Cette progression, impressionnante sur un laps de temps aussi court, intervient dans un contexte où le marché crypto a alterné entre phases d’euphorie et corrections brutales.

De même, le rapport Henley & Partners montre que 450 personnes possèdent aujourd’hui plus de 100 millions de dollars en cryptos, soit une hausse de 38 % par rapport à 2024. Des chiffres qui confirment que la concentration de richesse dans le Web3 ne ralentit pas, bien au contraire, elle s’accélère.

Les crypto-milliardaires se multiplient

Le segment encore plus haut de la pyramide ne reste pas en marge. Selon ce même rapport, 36 personnes dans le monde sont dorénavant considérées comme des crypto-milliardaires, soit une progression de 29 % en un an.

Cette élite n’est plus composée uniquement de fondateurs de protocoles ou d’anciens investisseurs chanceux. On y retrouve à présent des traders, des gestionnaires de fonds, des influenceurs spécialisés et même des holders de memecoins qui ont su vendre au bon moment.

Ce chiffre reflète une réalité de plus en plus palpable : la richesse dans le monde crypto ne repose plus seulement sur la détention long terme de Bitcoin, elle se diversifie.

Des fortunes se créent sur les altcoins, les NFT, les protocoles L2, les tokens de gouvernance ou les jetons communautaires. La richesse numérique s’est démocratisée et elle est véritablement spectaculaire dans ses effets.

Trump, ETF et stratégie américaine : les leviers du changement

Derrière cette explosion de chiffres, plusieurs facteurs macroéconomiques jouent un rôle déterminant. Le rapport cite en particulier la politique du gouvernement de Trump, jugée extrêmement favorable à l’écosystème crypto.

En effet, depuis le début de son mandat, le président américain a multiplié les déclarations pro-crypto et a mis en place le GENIUS Act, encourageant l’enthousiasme des investisseurs et renforçant la dynamique haussière des actifs numériques.

Autre moteur de cette dynamique : les ETF crypto. Depuis l’approbation officielle des ETF Bitcoin et Ethereum, les flux entrants vers le marché crypto se sont amplifiés.

Ces produits financiers “traditionnels” ont rassuré les institutionnels et légitimé l’exposition à Bitcoin et ETH dans les portefeuilles. Pour beaucoup de particuliers fortunés, ils ont aussi été la première porte d’entrée dans l’univers des actifs numériques.

Une tendance qui pourrait s’accélérer

Ce que révèle surtout le rapport Henley & Partners, c’est que cette vague n’est pas terminée. Plusieurs indicateurs de marché montrent que l’écosystème se prépare à une nouvelle phase de croissance.

Les courbes d’adoption repartent à la hausse et les montants levés en presale dépassent ceux de 2021 sur certains projets.

Dans ce contexte, le nombre de millionnaires crypto pourrait doubler en 2026, surtout si le bullrun s’accélère en fin d’année avec des baisses de taux et une régulation favorable.

