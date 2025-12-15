Le nouveau Gemini anticipe un immense bull run pour 2026

Pour Résumer

La nouvelle version de Gemini identifie une combinaison rare de signaux macro et techniques pointant vers un cycle explosif en 2026.

L’IA estime que la liquidité globale, l’adoption institutionnelle et le post halving créent une dynamique unique.

Le marché pourrait entrer dans une phase de réaccélération où les assets les plus sensibles à la liquidité seraient les premiers bénéficiaires.

Gemini annonce un changement de cycle d’une ampleur inédite

La dernière version de Gemini s’appuie sur des milliers de séries temporelles pour dégager un message central. Le marché mondial s’apprête à réinjecter de la liquidité, et cette liquidité ne suivra pas la trajectoire observée lors des cycles précédents.

Pour l’IA, l’année 2026 pourrait devenir le point de convergence de facteurs que la crypto a rarement connus simultanément. Les attentes de baisse de taux, l’idée d’un environnement monétaire plus souple et la perspective d’une reprise globale de l’appétit pour le risque forment un contexte où les actifs numériques retrouvent un rôle moteur.

Cette thèse se renforce à mesure que Gemini analyse le comportement des investisseurs institutionnels. Pour la première fois, l’infrastructure financière permettant d’absorber des dizaines de milliards de dollars est opérationnelle.

Les ETF Bitcoin, les produits de garde réglementés et l’intégration de la tokenisation dans les banques de premier plan créent une demande structurelle, pas une demande opportuniste. Pour l’IA, cette infrastructure transforme Bitcoin en actif d’allocation stratégique, une évolution qui change profondément la mécanique des cycles.

Une compression haussière que Gemini considère comme l’un des signaux les plus forts du marché

L’un des points les plus marquants de l’analyse concerne la structure actuelle du marché. Gemini observe une situation où l’offre réelle disponible sur les plateformes décroît, tandis que la demande reste modérée, en attente d’un catalyseur macro. Ce déséquilibre progressif se produit souvent dans des périodes de transition haussière.

L’IA parle d’une zone de compression dans laquelle la volatilité semble artificiellement contenue. Dès que la liquidité se réactive, les actifs sensibles réagissent de façon disproportionnée, un mécanisme que l’on a déjà observé en 2020 et 2021.

Gemini souligne également que la psychologie du marché est arrivée à un point rarement observé dans les cycles haussiers. On l’a vu, les investisseurs particuliers ont largement quitté le navire, conséquence d’un long essoufflement du marché depuis 2022.

Pour l’IA, cet élément est crucial. Car les plus fortes impulsions surviennent lorsque les investisseurs de court terme ont capitulé, laissant le terrain aux mains les plus solides. Dans ces phases, les mouvements soudains et puissants deviennent plus probables.

Vers un Bull Run crypto beaucoup plus long ?

L’IA considère que la crypto entre dans une nouvelle phase où les fondamentaux prennent le dessus sur les modèles basés uniquement sur la rareté. Pour elle, 2026 ne représente pas un sommet probable, mais un point de départ.

Le marché évolue vers une logique où la croissance repose sur trois piliers. L’adoption institutionnelle, la tokenisation des actifs traditionnels et l’intégration de la blockchain dans les infrastructures de paiement.

Gemini insiste sur le fait que la demande institutionnelle n’a pas encore exprimé son plein potentiel. Les fonds souverains, les grandes banques de gestion d’actifs et les institutions publiques n’ont commencé à tester ces produits que récemment.

L’infrastructure se professionnalise, les acteurs se régulent, les modèles économiques se clarifient et les cycles gagnent en cohérence. Le marché se comporte de plus en plus comme un écosystème solide, capable de résister aux chocs externes et de réagir aux incitations monétaires globales avec une sensibilité qui n’a rien à envier aux marchés traditionnels.

