LIVE – Le marché crypto en difficulté, Bitcoin, Ethereum et XRP sous pression – Toute l’actualité du 15 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin évolue sous les 92 000 $ et reste pénalisé par les sorties des ETF et le contexte macro.

Ethereum montre une meilleure résilience autour de 3 200 $.

XRP stagne autour de 2 $ malgré des entrées record sur les ETF spot.

Bitcoin toujours fragile sous les 91 000 $

Ce 15 décembre, le Bitcoin évolue dans une fragilité persistante. Le prix oscille entre 89 000 $ et 90 000 $ et le week-end a été assez peu volatil. Depuis, le marché peine à retrouver un élan haussier crédible. Autour des 92 000 $, chaque tentative de rebond échoue.

Le contexte global reste dominé par un sentiment de peur avec un Fear and Gread à 24 sur 100, alimenté par les tensions sur les marchés technologiques. À cela s’ajoutent des sorties nettes sur les ETF Bitcoin, qui continuent de peser sur la dynamique de court terme.

Malgré plusieurs signaux techniques suggérant la formation d’un support intermédiaire, Bitcoin reste près de 30 % sous son sommet historique d’octobre, ce qui maintient les investisseurs dans une posture prudente.

Ethereum résiste mieux que le marché

Ethereum affiche une résilience relative. Le contexte reste compliqué. Le cours évolue à environ 3 100 $, avec des variations plus contenues que sur Bitcoin. La durabilité est maintenue, qui témoigne surtout d’une capacité à supporter une pression interne, sans rupture immédiate.

Les flux institutionnels demeurent transitoires, en passant notamment par les ETF Ethereum. L’actif absorbe néanmoins mieux les chocs macro que la plupart des altcoins. L’activité on chain et l’intérêt structurel autour de l’écosystème offrent un socle de soutien. Aucun catalyseur haussier majeur ne se dessine à court terme.

XRP sous pression malgré l’afflux massif des ETF

C’est sur XRP que la situation intrigue le plus. Le token évolue toujours autour de 2 $ incapable de franchir durablement ce seuil psychologique pourtant testé à plusieurs reprises. Et pourtant, en coulisses, les chiffres sont impressionnants.

Les ETF spot XRP ont enregistré près de 30 jours consécutifs d’entrées nettes, pour un total avoisinant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion.

La divergence entre flux institutionnels et prix interroge. Les capitaux continuent d’affluer. Néanmoins, la structure technique et la pression vendeuse bloquent toute accélération haussière.

Le marché digère encore ces entrées. Les opérateurs restent prudents, dans un contexte global incertain. XRP demeure coincé dans un range étroit. Il devient l’un des symboles d’un marché crypto sous tension.

Dans l’ensemble, le marché crypto aborde cette mi-décembre dans une attente inconfortable. Bitcoin reste sous pression, Ethereum limite la casse et XRP intrigue par son décalage entre prix et flux. Tant qu’un catalyseur macro ou réglementaire clair n’émerge pas, la prudence continue de dominer les échanges.

