Gemini dévoile sa prévision pour le prix de XRP en 2026

Un scénario 2026 qui se précise autour d’une fourchette réaliste

Selon Gemini, XRP entre dans une phase où plusieurs catalyseurs convergent. Rien d’explosif du jour au lendemain, mais un terrain fertile qui favorise un repositionnement haussier.

D’après ses projections, les scénarios modérés à optimistes dessinent une zone plausible entre 3,50 $ et 3,80 $, portée par la hausse de manière sensible de la demande institutionnelle et la montée en puissance des ETF.

Le point le plus marquant dans son analyse tient à une évolution structurelle du marché : les flux entrants via les ETF XRP, encore récents mais déjà significatifs. Gemini estime que ces fonds pourraient gérer plus de 6,7 milliards de dollars d’ici fin 2026, un volume capable de remodeler le rapport offre demande.

Cette dynamique ne garantit pas une ligne droite. Mais elle crée un socle tangible, capable de propulser XRP plus haut que ce que le marché actuel laisse paraître. Dans un contexte favorable, les niveaux proches de 5 $ deviennent atteignables.

Le regain de confiance réglementaire change radicalement la situation.

Gemini insiste sur ce point, car la clarté autrefois absente revient enfin. Pendant des années, l’affaire Ripple contre la SEC a freiné les institutions, refroidi les banques et figé plusieurs partenariats. Le blocage était profond, presque mécanique. Aujourd’hui, le brouillard se lève.

Cette stabilisation donne à Ripple un espace d’action beaucoup plus net, ce qui lui permet de poursuivre ses activités sans véritables obstacles et de consolider son rôle dans les paiements transfrontaliers.

Gemini y voit une occasion directe. Selon lui, cette confiance retrouvée pourrait pousser des acteurs financiers à utiliser le XRP Ledger, surtout ceux qui cherchent des solutions plus rapides que les rails bancaires habituels.

La croissance du XRPL vient renforcer l’ensemble et agit comme un moteur supplémentaire dans ce retour d’élan. L’intégration de side-chains compatibles EVM, l’arrivée de nouveaux outils pour la tokenisation d’actifs et les ambitions bancaires de Ripple rendent l’écosystème beaucoup plus attractif qu’auparavant.

Moins de spéculation, plus d’usage : un mélange que le marché n’avait plus vu depuis des années.

Les signaux techniques renforcent l’hypothèse d’un redécollage

Bien sûr, l’analyse de Gemini ne s’arrête pas aux fondamentaux. Les signaux techniques sont également nombreux, les bandes de Bollinger affichant une compression remarquable, souvent associée à des mouvements rapides. Le RSI hebdomadaire repart à la hausse, une configuration qui, lors des cycles précédents, a précédé des rallyes supérieurs à +100 %.

Ces signaux ne prédisent pas l’avenir, mais ils dessinent une toile de fond cohérente avec un début 2026 agité, dans le bon sens pour ceux qui accumulent depuis la zone des 2,20 $.

Gemini adopte une approche mesurée, loin des promesses irréalistes, en décrivant un scénario qui reste prudent mais clairement orienté. Selon son analyse, la trajectoire de XRP serait portée par l’arrivée progressive des ETF. Ces nouveaux produits attirent des flux institutionnels importants.

Il serait aussi renforcé par une stabilisation réglementaire aux États-Unis, qui clarifie enfin le terrain de jeu. Enfin, l’expansion continue du XRP Ledger dans les paiements et la tokenisation d’actifs soutiendrait encore davantage cette dynamique.

À cela s’ajoutent des signaux techniques plutôt encourageants, qui renvoient l’idée d’un mouvement haussier plus rationnel qu’émotionnel.

En réunissant ces éléments, l’IA fixe son estimation autour de 3,50 $ à 4,00 $ début 2026, avec un potentiel d’extension jusqu’à 5 $ si les catalyseurs se combinent comme prévu. Un scénario baissier subsiste, un repli vers 1,50 $ – 2 $, en cas de choc macroéconomique ou de resserrement brutal des liquidités.

Mais ce scénario n’est plus considéré comme le plus probable, laissant une progression potentielle se dessiner au fil des mois.

