Pakistan : un stablecoin roupie pour capter 25 Mds $ du marché crypto

Pour Résumer

Le Pakistan lance un projet de stablecoin national pour dynamiser les paiements et attirer jusqu’à 25 milliards de dollars du marché crypto.

Une autorité dédiée, la PVARA, encadrera les actifs numériques dans le cadre de la future ordonnance Virtual Assets 2025.

Soutenu par la Banque mondiale et le FMI, le lancement officiel du stablecoin national est prévu pour 2026.

Un projet stablecoin national qui prend forme pas à pas

La State Bank of Pakistan travaille main dans la main avec la Banque mondiale et le FMI pour construire un prototype de monnaie numérique. Une phase pilote pour la roupie numérique est en effet prévu d’ici fin 2025 pour tester la technologie, la sécurité et surtout la confiance du public.

Ce dernier servira à vérifier la solidité du système et à s’assurer qu’il peut s’intégrer facilement dans la vie de tous les jours. Si tout se passait bien, le lancement officiel pourrait suivre dès 2026. Ce serait une première dans la région.

Pakistan Considers Rupee-Backed Stablecoin Amid $25B Loss Warnings Pakistani regulators are actively exploring the development of a sovereign-backed digital currency amid growing recognition of the transformative potential of cryptocurrencies and bloc…https://t.co/CVr2s8UeoU pic.twitter.com/Fma8WTIGP3 — Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) November 8, 2025

Et ce n’est pas anodin : la plupart des experts estiment que la crypto représente déjà un pan entier de l’économie pakistanaise. Beaucoup de citoyens utilisent des plateformes offshore pour envoyer ou recevoir de l’argent, souvent parce qu’ils n’ont pas accès aux services bancaires classiques.

En lançant sa propre solution locale, le Pakistan veut reprendre le contrôle de ses flux financiers. Le but, c’est de faire revenir l’argent dans les circuits officiels, d’éviter qu’il s’échappe à l’étranger.

Un cadre réglementaire en vue

Et pour que tout ça tienne la route, le gouvernement veut poser un cadre clair. Le gouvernement veut créer une nouvelle autorité, le Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority ou PVARA, pour mieux encadrer le monde des cryptos. En clair, cette autorité servira de garde-fou pour éviter les abus et rassurer les investisseurs.

À cela s’ajoute une nouvelle ordonnance, baptisée Virtual Assets 2025, qui viendra préciser les règles du jeu. Elle devrait définir qui peut opérer, comment les plateformes doivent fonctionner et quelles obligations elles auront envers les utilisateurs.

Ils rendront aussi l’identification des utilisateurs obligatoire, afin d’éviter les dérives. L’idée, c’est de rassurer les investisseurs, tout en montrant que le Pakistan peut innover sans perdre de vue la sécurité. Bref, un cadre pour rassurer tout le monde.

Par ailleurs, cette nouvelle survient alors que de plus en plus de pays suit aussi de près un modèle hybride stablecoins privés qui combine CBDC et initiatives privées.

Des chiffres qui donnent le tournis et un vrai engouement

Le potentiel est colossal. Selon plusieurs estimations, les Pakistanais détiendraient entre 20 et 30 milliards de dollars en cryptoactifs. C’est énorme pour un pays encore en développement.

Certains observateurs parlent même d’un volume de trading annuel proche de 300 milliards de dollars, soit presque l’équivalent du PIB national. Autant dire que le gouvernement ne veut plus rester en dehors du jeu. Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans une tendance mondiale où de nombreux pays, comme Kirghizstan et le Dakota du Nord, explorent les MNBC.

Du côté du secteur privé, la machine est déjà en marche. La start-up ZAR, par exemple, vient de lever 12,9 millions de dollars pour développer des stablecoins destinés aux pays du Sud.

En effet, même les banquiers s’y mettent. Zafar Masud, président de la Pakistan Banks Association, a tiré la sonnette d’alarme : selon lui, si le pays tarde à réguler, il pourrait perdre jusqu’à 25 milliards $ d’opportunités.

Mr. @zafar_masud (President & CEO – BOP) addressed the SDPI’s 28th Sustainable Development Conference in Islamabad, emphasizing the need for collaborative action and innovation to drive sustainable progress in today’s dynamic world. 🌍#TheBankofPunjab #HarFardKaKhayal #SDPI2025… pic.twitter.com/ekTilBpalz — The Bank of Punjab (@thebankofpunjab) November 8, 2025

Oui, le risque zéro n’existe pas. Les autorités pakistanaises le savent très bien. Les menaces de fraude, de blanchiment ou de manipulation planent effectivement toujours. Mais cette fois, le Pakistan veut avancer avec méthode, épaulé par des partenaires internationaux et un cadre légal solide. L’idée, c’est de trouver le bon équilibre entre innovation et sécurité.

