Après 12 liquidations en 12 h, James Wynn parie encore contre Bitcoin

Le trader James Wynn, connu pour ses paris extrêmes sur le marché crypto, vient de subir 12 liquidations en seulement 12 heures, réduisant son compte à un peu plus de 5 400 $. Malgré ces pertes et plus de 45 liquidations en deux mois, il a choisi de tout miser à nouveau contre le Bitcoin, avec un levier 40× sur une position à 275 000 $. Alors que le BTC flirte avec les 106 000 $, Wynn affirme rester convaincu d’une chute imminente, quitte à risquer la faillite totale.

Emmanuel Roux Dernière mise à jour
Pour Résumer

  • Le trader James Wynn a subi 12 liquidations en 12 heures, réduisant son compte à environ 5 400 $.
  • Malgré 45 liquidations en deux mois, il reste convaincu que Bitcoin va chuter et a tout misé sur une position short à levier 40×.
  • Le marché, porté par un regain d’optimisme, continue pourtant de grimper au-delà des 106 000 $.

Une avalanche de liquidations qui remet tout en jeu

L’influent trader crypto James Wynn vient de franchir un nouveau cap de risque : après 12 liquidations en 12 heures et une valeur de compte réduite à environ 5 400 $, il affirme être « aussi engagé que possible (all-in) » dans une stratégie de short agressif sur Bitcoin (BTC).

Wynn a essuyé 12 liquidations en l’espace de 12 heures, réduisant drastiquement son capital malgré des mises toujours plus agressives. Cette série s’ajoute à un bilan déjà dramatique : plus de 45 liquidations sur les deux derniers mois.

L’accélération intervient alors que le marché crypto connaît un rebond marqué, inversant ses positions short et fragilisant toute position baissière.

Une stratégie risquée malgré les pertes

Wynn, qui a la réputation d’être un gros parieur, reconnaît avoir utilisé la totalité de sa trésorerie, soit approximativement 30 % de son patrimoine, pour un investissement en stablecoins en position à levier, reconnaît-il, au risque de tout perdre.

Son compte principal sur la plateforme Hyperliquid affiche actuellement une position short en Bitcoin à levier 40× d’une valeur de 275 000 $, avec un niveau de liquidation fixé si le cours repasse au-dessus de 6 856 $.

Compte de James Wynn. Source : Hyperdash.info

Cette manœuvre s’inscrit dans une stratégie baissière au moment même où le Bitcoin franchit les 106 000 $, porté par l’optimisme autour de la fin possible du shutdown américain et d’un versement de dividendes aux citoyens américains.

Malgré l’hémorragie, Wynn reste confiant : il table désormais sur un retour vers 92 000 $, tout en admettant qu’il « puisse faire faillite ».

D’après les données on-chain, les « smart money » suivent aussi la tendance short : la position nette short perpétuelle sur Hyperliquid atteint 223 millions de dollars en date de lundi.

Pourquoi ce mouvement suscite autant d’attention

Le choix de Wynn ne passe pas inaperçu pour plusieurs raisons. D’abord, il s’inscrit dans un contexte avec lequel le marché évolue à contre-courant de sa mise.

Bitcoin monte, mais lui parie sur une chute : il rompt avec la tendance dominante. Ensuite, le niveau de l’effet levier important, et l’exposition significative placent l’ensemble sous haute tension. Toute remontée rapide du cours peut le liquider intégralement.

Surtout, son discours est clair sur le ton qui se veut provocateur et qui qualifie le rebond du marché de replis de « pompe complètement fake », et anticipe le massacre à venir sur des bougies rouges d’ailleurs, violentes. Les regards sont sur lui, mais ses propos interrogent notamment sur la pérennité de sa stratégie.

Pour la communauté des cryptomonnaies, le mouvement s’apparente à un signal d’alerte dès lors qu’un acteur identifié vient à se positionner avec levier à contre-courant du marché. Un short squeeze, ou une liquidation massive, peut survenir sur le marché.

C’est pourquoi certains traders observent ses positions de près, voire pour les « contre-trades » comme ceux qui ont profité des positions de Wynn en les inversant.

Source : Cointelegraph






