Pour Résumer

Le trader James Wynn a subi 12 liquidations en 12 heures, réduisant son compte à environ 5 400 $.

Malgré 45 liquidations en deux mois, il reste convaincu que Bitcoin va chuter et a tout misé sur une position short à levier 40×.

Le marché, porté par un regain d’optimisme, continue pourtant de grimper au-delà des 106 000 $.

Une avalanche de liquidations qui remet tout en jeu

L’influent trader crypto James Wynn vient de franchir un nouveau cap de risque : après 12 liquidations en 12 heures et une valeur de compte réduite à environ 5 400 $, il affirme être « aussi engagé que possible (all-in) » dans une stratégie de short agressif sur Bitcoin (BTC).

I’m all-in. I’m going to be completely and utterly honest here, and this is the gods honest truth. I have sold my entire crypto portfolio (excluding long term $BTC spot that I will never sell). And in the past few hours I have deployed all stables (30%) + and thrown it all… — James Wynn (@JamesWynnReal) November 10, 2025

Wynn a essuyé 12 liquidations en l’espace de 12 heures, réduisant drastiquement son capital malgré des mises toujours plus agressives. Cette série s’ajoute à un bilan déjà dramatique : plus de 45 liquidations sur les deux derniers mois.

L’accélération intervient alors que le marché crypto connaît un rebond marqué, inversant ses positions short et fragilisant toute position baissière.

Due to the market rebound, James Wynn(@JamesWynnReal) got liquidated 12 times again in the last 12 hours! After suffering 45 liquidations over the past two months, James finally had one winning trade — but instead of taking profit, he kept adding to his position. Ultimately, he… https://t.co/97dLldu5aS pic.twitter.com/5SVcU8ftns — Lookonchain (@lookonchain) November 10, 2025

Une stratégie risquée malgré les pertes

Wynn, qui a la réputation d’être un gros parieur, reconnaît avoir utilisé la totalité de sa trésorerie, soit approximativement 30 % de son patrimoine, pour un investissement en stablecoins en position à levier, reconnaît-il, au risque de tout perdre.

Son compte principal sur la plateforme Hyperliquid affiche actuellement une position short en Bitcoin à levier 40× d’une valeur de 275 000 $, avec un niveau de liquidation fixé si le cours repasse au-dessus de 6 856 $.

Cette manœuvre s’inscrit dans une stratégie baissière au moment même où le Bitcoin franchit les 106 000 $, porté par l’optimisme autour de la fin possible du shutdown américain et d’un versement de dividendes aux citoyens américains.

Malgré l’hémorragie, Wynn reste confiant : il table désormais sur un retour vers 92 000 $, tout en admettant qu’il « puisse faire faillite ».

D’après les données on-chain, les « smart money » suivent aussi la tendance short : la position nette short perpétuelle sur Hyperliquid atteint 223 millions de dollars en date de lundi.

Pourquoi ce mouvement suscite autant d’attention

Le choix de Wynn ne passe pas inaperçu pour plusieurs raisons. D’abord, il s’inscrit dans un contexte avec lequel le marché évolue à contre-courant de sa mise.

Bitcoin monte, mais lui parie sur une chute : il rompt avec la tendance dominante. Ensuite, le niveau de l’effet levier important, et l’exposition significative placent l’ensemble sous haute tension. Toute remontée rapide du cours peut le liquider intégralement.

Surtout, son discours est clair sur le ton qui se veut provocateur et qui qualifie le rebond du marché de replis de « pompe complètement fake », et anticipe le massacre à venir sur des bougies rouges d’ailleurs, violentes. Les regards sont sur lui, mais ses propos interrogent notamment sur la pérennité de sa stratégie.

Pour la communauté des cryptomonnaies, le mouvement s’apparente à un signal d’alerte dès lors qu’un acteur identifié vient à se positionner avec levier à contre-courant du marché. Un short squeeze, ou une liquidation massive, peut survenir sur le marché.

C’est pourquoi certains traders observent ses positions de près, voire pour les « contre-trades » comme ceux qui ont profité des positions de Wynn en les inversant.

Source : Cointelegraph

