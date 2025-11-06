Pas encore le bull run ? Samson Mow prédit la grande envolée pour 2026

Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.
Pour Résumer
- Samson Mow prédit un bull run pour 2026.
- Bitcoin visé à 300 000 $ par JAN3.
- Le marché crypto stagne à 4 000 milliards de dollars.
La prédiction audacieuse de Mow
Samson Mow, PDG de JAN3, déclare le 6 novembre 2025 que 2026 sera « l’année du bull run ». Effectivement, il vise Bitcoin à 300 000 $, soit un x3.
Cette prédiction s’appuie sur le halving 2024, réduisant l’offre à 450 BTC par jour. De plus, les ETF Bitcoin captent 50 milliards de dollars. En outre, la dette US à 33 trillions dope les refuges.
D’ailleurs, Mow cite l’adoption par 15 pays. Effectivement, JAN3 signe avec des nations pour des réserves BTC.
En effet, le hashrate atteint 700 EH/s. De plus, les mineurs accumulent à 65 % de marge. En outre, cela renforce la rareté.
Facteurs du bull run 2026
Mow mise sur trois moteurs. Premièrement, l’adoption institutionnelle explose, avec BlackRock à 10 % en BTC. De plus, les stablecoins circulent à 150 milliards de dollars. En outre, la Fed maintient des taux à 4 %.
Deuxièmement, la clarté réglementaire US attire les flux. Effectivement, le BITCOIN Act de Lummis dope la confiance.
Troisièmement, l’inflation mondiale à 2,5 % pousse les refuges. D’ailleurs, l’or stagne à 2 250 $. Effectivement, Bitcoin devient « or numérique ».
En effet, 20 % des investisseurs retail accumulent BTC. De plus, les exchanges voient 30 % de volumes en plus. En outre, cela prépare une explosion.
Impacts sur le marché crypto
La vision de Mow secoue le marché. Bitcoin stagne à 103 556 $, mais les altcoins montent. Effectivement, Solana gagne 0,3 % à 159,75 $.
La DeFi TVL atteint 100 milliards de dollars. De plus, Ethereum, à 4 264 $, résiste. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions.
Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les liquidations montent à 200 millions.
Effectivement, les exchanges comme Coinbase renforcent la conformité. En outre, les flux institutionnels grimpent à 50 milliards. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.
Perspectives : 2026, l’année décisive ?
Mow peut-il avoir raison ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto à 5 000 milliards en 2026. Effectivement, l’adoption institutionnelle accélère.
De plus, des pays comme le Salvador étendent les réserves BTC. En outre, 10 % des paiements mondiaux pourraient être crypto. D’ailleurs, les ETF captent 100 milliards.
Cependant, des défis persistent. En effet, un shutdown US pourrait freiner. De plus, les hacks à 1,5 milliard inquiètent.
Novembre 2025 prépare le terrain. Effectivement, 2026 pourrait être explosif. La prudence s’impose pour les investisseurs.
